Весенней окрошки не будет? В Украине серьезно подорожал популярный овощ

Всего за месяц цена выросла на 60 гривен

В апреле в Украине подорожали многие популярные у покупателей продукты и овощи, среди которых также оказались и огурцы. Сейчас их стоимость уже практически достигает 200 гривен за килограмм, а это более чем в два раза выше, нежели в этот же период в прошлом году.

Так, по данным портала "Минфин", в крупных украинских супермаркетах огурцы продают в среднем по 199 гривен за один килограмм. В марте стоимость этого овоща составляла 139,15. Таким образом, разница в цене составила 60 гривен. Это самый большой скачок цен на огурцы за последние годы.

Стоит отметить, что стоимость этого овоща начала стремительно расти с декабря 2022 года. Тогда всего за месяц огурцы подорожали с 66,95 до 78,57, а уже в феврале их цена достигала 119,48.

Также в апреле подорожали колючие огурцы. Месяцем ранее их продавали по цене 193,77 гривны, а уже в апреле они обходятся покупателям в 219,90. То есть, разница в цене за этот период составила более 26 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на огурцы, помидоры и лук в Украине будут расти еще в течение нескольких месяцев. Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, когда эти овощи перестанут дорожать.