Весняної окрошки не буде? В Україні серйозно подорожчав популярний овоч

Усього за місяць ціна зросла на 60 гривень

У квітні в Україні подорожчали багато популярних у покупців продуктів і овочів, серед яких також огірки. Нині їхня вартість вже практично сягає 200 гривень за кілограм, а це більш як у два рази вище, ніж у цей же період минулого року.

Так, за даними порталу Мінфін, у великих українських супермаркетах огірки продають у середньому по 199 гривень за один кілограм. У березні вартість цього овочу становила 139,15. Таким чином, різниця у ціні склала 60 гривень. Це найбільший стрибок цін на огірки за останні роки.

Вартість цього овочу почала стрімко зростати з грудня 2022 року. Тоді лише за місяць огірки подорожчали з 66,95 до 78,57, а вже у лютому їхня ціна сягала 119,48.

Також у квітні подорожчали колючі огірки. Місяцем раніше їх продавали за ціною 193,77 гривні, а вже у квітні вони коштують покупцям 219,90. Тобто різниця в ціні за цей період склала понад 26 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на огірки, помідори та цибулю в Україні зростатимуть ще протягом кількох місяців. Економічний експерт Олег Пендзин розповів, коли ці овочі перестануть дорожчати.