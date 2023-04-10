Мы на пике: как изменятся цены на продукты к Пасхе и после нее

Ряд продуктов к Пасхе неминуемо подорожают, но далеко не все

До Пасхи цены на продукты к праздничному столу могут вырасти еще примерно на 5-10%, но затем скорее всего будет стабилизация цен, а летом даже из заметное снижение.

По словам аналитика УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максима Гопки в комментарии OBOZREVATEL, все продукты в сравнении с прошлым годом серьезно подорожали. К примеру куриные яйца по 67-75 гривен за десяток стоят вдвое дороже чем в апреле 2022-го года.

Мясо выросло в зависимости от части туши от 31% (190-220 гривен за 1 кг свиного ошейка), до 55% (170 гривен за свиную грудинку), а меньше всего в мясной группе подорожало сало – на 13% до 180 гривен.

Серьезно выросла цена и на овощи, сильнее всего – в 2,3 раза, на лук (44 грн за кг), до 29 гривен или на 60%, подорожала морковь, и на 45% до 110 гривен – овощи.

Как прогнозирует "Телеграфу" экономический эксперт Олег Пендзин, до Пасхи вряд ли случится сильный скачок цен, поскольку они и так находятся на пике, а доходы украинцев не растут. Но некоторые продукты, прежде всего мясо и молоко, действительно могут вырасти в цене на 3-5%.

"Цена на яйца достигли своего пика и вряд ли будет повышаться, многие супермаркеты даже активно вводят скидки и акции накануне Пасхи. То же самое с овощами: капуста, морковь, свекла также достигли своего пика – в сравнении с прошлым годом борщевой набор и так подорожал на 25%. Не исключаю роста цен на огурцы, помидоры и зелень к Пасхе, но он будет незначительным", — говорит эксперт.

После Пасхи Олег Пендзин прогнозирует длительный период стабильных цен на основные продукты, кроме некоторых колебаний к праздникам. Примерно же с середины июня украинцы могут готовится к заметному снижению цен на овощи – примерно на 15-20%, поскольку будет урожай украинских овощей, выращенных в открытом грунте.

Полностью согласен с коллегой и экономический эксперт Борис Кушнирук, по его словам уровень потребления украинцев не может расти вверх из-за ограниченности доходов, потому и производители не заинтересованы в резком росте цен.

"Возьмем масло, сейчас его экспорт усложнен и потому продавать его можно только в Украине, поэтому производители вынуждены снижать цены. С учетом постепенного потепления и достигнутого максимума, будут снижаться цены на яйца. Думаю основные продукты потребительской корзины дорожать не будут, вероятно подскочит в цене только мясо на 10-15%, но это максимум на 7-10 дней, на время праздников", — отмечает эксперт.

Из непроводольственных товаров в "зоне риска", по словам экономического эксперта Даниила Монина, тарифы на электроэнергию.

Тем временем рекордсмену текущего года – луку, прогнозируют серьезное снижение цен из-за роста посевов в западных регионах страны.