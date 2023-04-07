Украинцы могут пожаловаться на завышенную цену продуктов: как это сделать и повлияет ли на что-то правда

Магазины, несправедливо повышающие цены во время военного положения, могут получить штраф

Из-за войны цены на некоторые продукты питания и лекарства выросли в полтора-два раза. Это связано с увеличением стоимости энергоносителей, изменением курсов валют и усложнением логистики. Однако нельзя игнорировать тот факт, что иногда поставщики пытаются нагло заработать, распространяя ложную информацию о дефиците и рисках поставок товаров.

Управление Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминает украинцам о необходимости подачи жалоб на завышенную цену некоторых товаров в магазинах. Речь идет о тех категориях, которые признаны властями как социально важные.

О каких продуктах идет речь?

Отмечается, что после получения жалобы на завышенные цены специальная комиссия будет проводить проверку торговой точки. В ее состав входят представители полиции, местного самоуправления и Госпродпотребслужбы. Если предприниматели не устранят нарушение, им придется заплатить штраф.

Среди социально значимых продуктов питания перечисляются следующие:

крупа гречневая;

сахар;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная, четвертина тушки куриной);

вода минеральная негазированная;

масло сливочное (жирностью 72,5 процента);

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

Как и куда следует подать жалобу?

Есть несколько способов сообщить об обнаруженном завышении цен:

позвонить на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;

по будням с 9:00 до 16:00 по телефону (0532) 60-66-47;

на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.

Для надлежащего рассмотрения обращений просят предоставить:

полное название пищевого продукта и производителя (название и адрес).

наименование предприятия, осуществляющего деятельность в магазине, включая организационно-правовую форму (ООО, СПД, ФЛП и т.п.).

название и адрес предприятия; название и адрес магазина;

копии документов — чеки, другие расчетные документы и т.д. (при наличии)

Стоит отметить, что в Украине также проводится контроль за ценами на лекарственные препараты и горюче-смазочные материалы.

При этом важно понимать, что не каждый товар из категории социально значимых подлежит контролю цен. К примеру, контроль за ценами на крафтовый хлеб из пекарни не проводится, аналогично импортной овсянке или улучшенным маркам бензина с присадками и другие подобные товары.

Как определить, что цена завышена?

В Украине существует государственный реестр цен на лекарственные средства, устанавливающий максимальные оптовые и розничные цены на лекарства, входящие в список социально значимых препаратов.

Однако нет отдельного государственного реестра цен на другие социально значимые товары, такие как продукты питания, топливо, услуги связи и т.д. Хотя в списке можно найти розничные и декларируемые цены на макаронные изделия и хлеб.

В целом цены на продукты питания регулируются рыночными механизмами. Государственные органы могут устанавливать лишь некоторые процедуры контроля за ценами на определенные товары, если они особенно важны для обеспечения базовых потребностей населения.

Для того чтобы определить, что цена на товар завышена, можно сравнить цену на товар с рыночными ценами в своем регионе. Если цена на товар окажется существенно выше цены на подобный товар в тех же условиях, то можно предположить, что цена на товар завышена.

Госпродпотребслужба имеет определенные процедуры для установления того, что цена на социально-значимые товары завышена. Обычно это требует сопоставления цен на товары соответствующего качества и количества с другими магазинами, проведения анализа рынка, изучения информации о ценовой политике поставщиков и других методов исследования.

Получив жалобу по подозрительным ценам на товары, что относятся к социально-значимым, Госпродпотребслужба проводит соответствующие проверки для подтверждения или опровержения этих обвинений.

Окончательное решение о том, является ли цена за конкретный товар завышенной, принимается из результатов этой процедуры. В случае выявления завышения цены, Госпродпотребслужба может применять соответствующие меры по защите прав потребителей, включая штрафные санкции для поставщиков.

Уже не раз магазины в Украине были пойманы в практике неправомерного повышения цен

В 2022 году Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела 266 проверок магазинов Киева, в ходе которых был обнаружен ряд нарушений. Как раз больше всего нарушений было выявлено в продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Те розничные продавцы, которые заведомо нарушали законодательство, были привлечены к ответственности. В 2022 году было оштрафовано 170 таких продавцов на общую сумму около 2 млн грн. Некоторые магазины добровольно заплатили всего 342 тыс. грн. в период с января по декабрь прошлого года, в то время как другие попытались оспорить штрафы в суде.

За последний год ценовая политика в отношении продуктов стала насущной проблемой

Согласно официальным данным, в прошлом году больше повысились цены на транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.

Хотим напомнить, что экономисты прогнозируют повышение цен на некоторые продукты перед Пасхой, которая приходится на 16 апреля. Ожидается, что цены могут увеличиться до 20%.

По словам научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка Института Наталии Копытец, некоторые виды мяса уже подорожали. Кроме того, перед праздником на 5-7% повысятся цены на яйца. Хотя после Пасхи цены на них вернутся на прежний уровень, поскольку на рынке появятся новые партии от частных хозяйств.