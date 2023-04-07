Українці можуть поскаржитись на завищену ціну продуктів: як це зробити та чи правда на щось вплине

Магазини, що несправедливо підвищують ціни під час воєнного стану, можуть отримати штраф

Через війну ціни на деякі продукти харчування та ліки зросли у півтора-два рази. Це пов'язується зі збільшенням вартості енергоносіїв, зміною курсів валют та ускладненням логістики. Однак не можна ігнорувати той факт, що іноді постачальники намагаються нахабно заробити, розповсюджуючи неправдиву інформацію про дефіцит та ризики з постачанням товарів.

Управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадує українцям про необхідність подання скарг на завищену ціну деяких товарів у магазинах. Мова йде про ті категорії, які визнані владою як соціально важливі.

Про які продукти йдеться?

Зазначається, що після отримання скарги на завищені ціни, спеціальна комісія проводитиме перевірку торговельної точки. До її складу входять представники поліції, місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби. Якщо підприємці не усунуть порушення, їм доведеться сплатити штраф.

Серед соціально значущих харчових продуктів перелічуються наступні:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) ;

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) ;

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове (жирністю 72,5 відсотка);

батон;

олія соняшникова рафінована.

Як і куди слід подати скаргу?

Є декілька способів повідомити про виявлене завищення цін:

подзвонити на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;

у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;

на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Для належного розгляду звернень просять надати:

повну назву харчового продукту та виробника (назва та адреса).

найменування суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність у магазині, включаючи організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо).

назву та адресу суб’єкта господарювання; назву та адресу магазину;

копії документів — чеки, інші розрахункові документи тощо (за наявності)

Варто відзначити, що в Україні також проводиться контроль за цінами на лікарські препарати та паливно-мастильні матеріали.

При цьому важливо розуміти, що не кожен товар з категорії "соціально значущих" підлягає контролю цін. Наприклад, контроль за цінами на крафтовий хліб з пекарні не проводиться, аналогічно імпортній вівсянці чи покращеним маркам бензину з присадками та інші подібні товари.

То як визначити, що ціна завищена?

В Україні існує державний реєстр цін на лікарські засоби, який встановлює максимальні оптові та роздрібні ціни на ліки, які входять до переліку соціально значущих препаратів.

Однак, немає окремого державного реєстру цін на інші соціально-значущі товари, такі як продукти харчування, паливо, послуги зв'язку тощо. Хоча в списку можна знайти роздрібні та декларовані ціни на макаронні вироби та хліб.

Загалом, ціни на продукти харчування регулюються ринковими механізмами. Державні органи можуть встановлювати лише деякі процедури контролю за цінами на певні товари, якщо вони є особливо важливими для забезпечення базових потреб населення.

Для того, щоб визначити, що ціна на товар завищена, можна порівняти ціну на товар з ринковими цінами у своєму регіоні. Якщо ціна на товар виявиться суттєво вищою за ціну на подібний товар у тих же умовах, то можна припустити, що ціна на товар завищена.

Держпродспоживслужба має визначені процедури для встановлення того, що ціна на соціально-значущі товари є завищеною. Зазвичай, це вимагає зіставлення цін на товари відповідної якості та кількості з іншими магазинами, проведення аналізу ринку, вивчення інформації про цінову політику постачальників та інші методи дослідження.

Отримавши скаргу щодо підозрілих цін на товари, що належать до соціально-значущих, Держпродспоживслужба проводить відповідні перевірки для підтвердження чи спростування цих звинувачень.

Остаточне рішення щодо того, чи є ціна на конкретний товар завищеною, приймається на підставі результатів цієї процедури. У разі виявлення завищення ціни, Держпродспоживслужба може застосовувати відповідні заходи для захисту прав споживачів, включаючи штрафні санкції для постачальників.

Вже неодноразово магазини в Україні були спіймані у практиці неправомірного підвищення цін

У 2022 році Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела 266 перевірок магазинів Києва, під час яких було виявлено низку порушень. Якраз таки найбільше порушень було виявлено у продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Ті роздрібні продавці, які свідомо порушували законодавство, були притягнені до відповідальності. У 2022 році було оштрафовано 170 таких продавців на загальну суму майже 2 млн грн. Деякі магазини добровільно сплатили лише 342 тис. грн. у період з січня по грудень минулого року, тоді як інші спробували оскаржити штрафи у суді.

Протягом останнього року цінова політика щодо продуктів стала насущною проблемою

Згідно з офіційними даними, минулого року найбільше підвищилися ціни на транспорт, продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продукти та безалкогольні напої зросли у вартості на 26,6%.

Хочемо нагадати, що економісти прогнозують підвищення цін на деякі продукти перед цьогорічним Великоднем, який припадає на 16 квітня. Очікується, що ціни можуть збільшитися до 20%.

За словами наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту Наталії Копитець, деякі види м'яса вже подорожчали. Окрім того, перед святом на 5-7% підвищаться ціни на яйця. Хоча після Великодня ціни на них повернуться до попереднього рівня, оскільки на ринку з'являться нові партії від приватних господарств.