Долар різко підскочив: з'явився невтішний прогноз щодо курсу

Долар в обмінниках відчутно змінився

Останніми днями готівкова валюта США стрімко зменшувалася в ціні, наближаючись до офіційного курсу. Однак, згідно з прогнозами експертів, здешевшання, скоріше за все, буде нетривалим. Про що можуть свідчити і сьогоднішні розцінки в обмінниках.

Про це у коментарі для "Факти ICTV" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що зменшення цін на американську валюту зумовлене весняно-польовими роботами на території України. Однак, коли вони завершаться, долар знову поповзе угору.

За словами експерта, станом на сьогоднішній день на ринку валют склалась ситуація, коли гривні в країні менше, а от долара – більше

"Як наслідок – він (долар, – ред.) дешевшає. Закінчаться весняно-польові роботи, то будуть спроби повернути його до того рівня, щоб він був хоча б 39 гривень за один "зелений", – пояснив він.

Валюта в обмінниках 7 квітня

За даними фінансового порталу "Мінфін" американська валюта в останній робочий день тижня різко пішла вгору. Зокрема, долар США під час купівлі коштуватиме в обмінниках 37,65 гривні у порівнянні з минулоденними 37,22 гривнями. Водночас продаж у п'ятницю обійдеться у 37,99 гривні. Хоча ще вчора його ціна складала 37,34 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від курсу долара США після Великодніх свят і наскільки тривалим буде зменшення валютних цін в Україні.