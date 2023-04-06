Долар в обмінниках може опуститися нижче від офіційного? З'явився цікавий прогноз щодо курсу

Вже за кілька місяців НБУ може переглянути офіційний курс

Вже найближчим часом готівковий долар в Україні може перетнути психологічну позначку і опуститися навіть нижче від офіційного курсу, встановленого Національним банком.

Про це у коментарі для "24 каналу" розповів банкір Герман Марченко, зазначивши, що готівковий курс американської валюти на деякий час може опуститися нижче від офіційного і НБУ викуповуватиме валюту США у свої резерви. Якщо умови будуть стабільними, офіційний курс також можуть переглянути.

"Поки що ж ми живемо з трьома курсами. При цьому шлях на зближення офіційного, банківського та роздрібного є неминучим і закономірним. Щоправда, процес уніфікації курсів не станеться раптово, він може тривати ще досить довго. На наш погляд, у перспективі 1-1,5 місяця курс долара опуститься нижче від 37 гривень", — пояснив він.

Що з валютою в обмінниках 6 квітня

За даними порталу Мінфін, у четвер, 6 квітня, ціни на американську валюту трохи зросли.

Так, готівковий долар США сьогодні обійдеться:

купівля — 37,22 гривні (у середу 37,10 — гривні),

продаж — 37,34 гривні (учора — 37,26 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку Марченка, вже після Великодніх свят ціна валюти знову може змінитися. Це буде пов'язано із підвищенням попитом через тимчасове зниження курсу.