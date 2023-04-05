Долар здешевшав ненадовго? Банкір розповіла, чого чекати від курсу до кінця тижня

Посилений попит може спровокувати тимчасове збільшення курсу

Останніми днями готівковий долар США в Україні демонструє переважну стабільність. Ба більше, американська валюта поступово дешевшає. Однак вже до кінця тижня курс може знову повернутися до здорожчання.

Про це у коментарі для "24 каналу" розповіла банкір Ганна Золотько зазначивши, що найближчим часом нема жодних факторів, які б загрожували стабільності національної валюти — гривні.

"Якщо врахувати наближення показників готівкового ринку до вартості валюти з розміщенням на депозиті, очікувати на збереження динаміки минулого тижня не варто", — додала вона.

Згідно з прогнозом експертки, ймовірніше за все, тимчасове посилення попиту на готівкову валюту через її тимчасове здешевшання може спровокувати зростання вартості долара. ВЗ огляду на це, вже до кінця тижні американська валюта підніметься до коридору у 37,4 – 38,2 гривні за долар.

Що відбувається в обмінниках сьогодні

За даними порталу Мінфіну, у середу, 5 квітня, ціни на американську валюту знову просіли.

Так, готівковий долар США сьогодні обійдеться:

купівля — 37,10 гривень (у вівторок 37,19 — гривні),

продаж — 37,26 гривні (учора — 37,40 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого українцям чекати від курсу долара до кінця квітня.