Доллар подешевел ненадолго? Банкир рассказала, чего ждать от курса до конца недели

Усиленный спрос может спровоцировать временное увеличение курса

В последние дни наличный доллар США в Украине демонстрирует преобладающую стабильность. Более того, американская валюта постепенно дешевеет. Однако уже к концу недели курс может снова вернуться к удорожанию.

Об этом в комментарии для "24 канала" рассказала банкир Анна Золотько, отметив, что в ближайшее время нет никаких факторов, угрожающих стабильности национальной валюты — гривны.

"Если учесть приближение показателей наличного рынка к стоимости валюты с размещением на депозите, ожидать сохранения динамики на прошлой неделе не стоит ", — добавила она.

Согласно прогнозу эксперта, вероятнее всего, временное усиление спроса на наличную валюту из-за ее временного удешевления может спровоцировать рост стоимости доллара. Учитывая это, уже к концу недели американская валюта поднимется в коридор в 37,4 – 38,2 гривны за доллар.

Что происходит в обменниках сегодня

По данным портала Минфина, в среду, 5 апреля, цены на американскую валюту снова просели.

Так, наличный доллар США сегодня обойдется:

покупка — 37,10 гривны (во вторник 37,19 — гривны),

продажа — 37,26 гривны (вчера — 37,40 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, чего украинцам ждать от курса доллара до конца апреля.