Доллар по 37? Украинцам рассказали, что произойдет с курсом в апреле

Эксперт озвучил прогноз по курсу доллара на апрель

В апреле курс доллара в Украине может упасть с 38,3 до 36,93 грн/долл. Однако такой сценарий возможен только при нескольких условиях.

Если Украина получит обещанную финансовую и военную поддержку от союзников, которая была ей обещана, а ситуация на фронте останется такой, какая она есть сейчас, нижняя граница курса наличного доллара может даже дойти до горизонта межбанка (36,93 грн/$). Такой прогноз на второй месяц весны сделал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сообщает UBR.

"Есть очень высокая вероятность сохранения движения курса вниз вплоть до действующих горизонтов. Если сейчас курс находится в горизонте 38,3-38,5 грн/$, то есть вероятность, что он будет колебаться в районе 37 грн/$. Я не думаю, что он сомкнется с межбанком, хотя и такой вариант возможен, если аграрии будут активны", – сказал Шевчишин.

По его словам, активность аграриев — это определяющий фактор, но она будет зависеть также и от погодных условий. Если будет тепло и можно сеять, аграрии продают валюту и покупают гривну, на которую приобретают удобрения и горюче-смазочные материалы. Если же наоборот, это процессы происходят медленнее.

Это, по мнению эксперты, может сдвинуть курс вверх. Поэтому колебания в коридоре 37-40 грн/$ допустимы.

Отметим, что по данным портала Минфин, сегодня, 2 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,55 грн, а продают по 37,75. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Герман Марченко дал прогноз по курсу доллара в Украине и рассказал, что будет с валютой перед Пасхой.