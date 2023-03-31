Ситуация изменится: что будет с курсом доллара в Украине перед Пасхой

Банкир сделал прогноз по курсу на две недели апреля

Курс доллара в Украине на наличном рынке в ближайшие две недели может измениться. Ближе к Пасхе ожидается падение курса на несколько процентов. Гривна, соответственно, в тот же период укрепится.

Такой прогноз озвучил директор департамента казначейства Акционерного общества "Комибанк" (COMINBANK) Герман Марченко в комментарии 24 каналу. По его мнению, в пасхальный период, который начнется ближе к концу недели, гривна может укрепиться в пределах 2-3%.

"Это объясняется тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в данный момент повлияет на розничный курс покупки", — сказал Марченко.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 31 марта, средний курс доллара на черном рынке — 37,78 грн (покупка) и 37,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Антон Куренный рассказал украинцам, когда курс доллара может вырасти до 39 гривен.