Ситуація зміниться: що буде з курсом долара в Україні перед Великоднем

Банкір зробив прогноз курсу на два тижні квітня

Курс долара в Україні на готівковому ринку протягом двох тижнів може змінитися. Ближче до Великодня очікується падіння курсу на кілька відсотків. Гривня, відповідно, у той самий період зміцниться.

Такий прогноз озвучив директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "Комібанк" (COMINBANK) Герман Марченко у коментарі 24 каналу. На його думку, у великодній період, який розпочнеться ближче до кінця тижня, гривня може зміцнитись у межах 2-3%.

"Це пояснюється тим, що витрати громадян можуть суттєво зрости, що вже виявилося у збільшенні попиту на окремі категорії продуктів. Отже, продаж готівкової валюти може збільшитися, що зараз вплине на роздрібний курс купівлі", — сказав Марченко.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 31 березня, середній курс долара на чорному ринку — 37,78 грн (купівля) та 37,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Антон Курінний розповів українцям, коли курс долара може зрости до 39 гривень.