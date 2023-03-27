Курс долара наприкінці березня зміниться: банкір розповів, як саме

Долару прогнозують деякі зміни в останні дні березня

В останній тиждень березня-2023 на нашому валютному ринку не варто чекати якихось раптових та несподіваних змін. Після періоду зміцнення гривні, який тривав увесь лютий, настає період відносного затишшя та адаптації до нових курсових кордонів. За цей час курс долара в Україні навряд чи зміниться більше ніж на 30 копійок.

Таку думку висловив директор департаменту казначейства банку Cominbank Герман Марченко.

За його словами, незважаючи на війну, Україна зараз перебуває на висхідній позначці економічного зростання. Це підтверджується домовленістю про продовження дії зернового коридору ще на чотири місяці, виділенням ЄС Києву додаткових 2 млрд. євро на закупівлю озброєння. Ці та інші новини про надання макрофінансової допомоги покращують економічні очікування та дають підстави прогнозувати подальшу стабільність у країні.

"З 27 березня по 2 квітня курс долара зміниться по відношенню до попереднього тижня мінімально і перебуватиме на рівні 37,8-38,8 грн за долар і 40-41 грн за євро. Ми припускаємо, що протягом п’яти банківських днів на ринку можливі коливання, але вони не перевищать 0,3 грн. Іншими словами, поточний тиждень на валютному ринку можна охарактеризувати як "період безвітря", коли глобальних змін не має відбутися", — вважає Герман Марченко.

Нагадаємо, на думку банкіра Анни Золотько, вже в перші дні квітня курс долара в Україні зросте.