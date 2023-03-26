Валютні "гойдалки" продовжуються: чого чекати від курсу долара наступного тижня

Курсові "рамки" до кінця березня мають залишитися майже сталими

Актуальний курс долара підтверджує очікування українців щодо ймовірного серйозного здешевшання валюти вже у квітні. Наступний тиждень не має принести особливих змін, отож за американську валюту, швидше за все, в обмінниках проситимуть близько 37,8-38,8 гривень. Євро буде трохи дорожчим.

Такий прогноз на період із 27 березня до 2 квітня озвучив директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко, передає "УНІАН". За його словами, поки ситуація на фінансовому ринку є вельми стабільною, а, отже, зрозумілою.

"За незначної амплітуди ситуативних коливань готівкових долара та євро (на рівні 0,3 грн) та мінімальної різниці між курсами покупки та продажу, курсові "рамки" майже не зміняться – 37,8-38,8 грн/дол. та 40-41 грн/євро", — переконаний Марченко.

Наразі НБУ вдалося зміцнити ринок валюти і утримувати його на прогнозованому рівні. Також на вартість долара впливає низький рівень інфляції, дохід від експорту, поступове відновлення виробничих галузей та, звичайно ж, воєнні успіхи наших захисників.

"Таким чином, можна зробити обережний висновок, що в останні дні березня ситуація на валютному ринку залишатиметься майже "статичною". Глобальні зміни не очікуються", — резюмував експерт.

Яким є курс валют 26 березня?

За даними порталу "Мінфін", на ранок неділі, 26 березня, долар на чорному ринку Україні при покупці коштував 38,30 грн. Це на 10 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня. Змінилася і вартість валюти США при продажу — 38,44 грн.

Курс валют в Україні 26 березня

Євро залишився незмінним для тих, хто купує валюту — 41 грн. У продажу валюта трохи знизилася — до 41,25 грн.

Якою є ситуація на міжбанку, можете дізнатися із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 26 березня

Курс євро в Україні 26 березня

Слід зазначити, що окремі експерти вважають цілком можливим подорожчання долара у квітні. Що саме на це може вплинути, пояснила банкір Ганна Золотько.

"Телеграф" також розповідав, чому просідання ціни американської валюти було тимчасовим.