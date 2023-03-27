Долар злетить чи буде стабільним? Чого українцям чекати від курсу у квітні

Є п’ять основних факторів, які впливають на валютний ринок

Курс долара в Україні у квітні поточного року, найімовірніше, залишиться стабільним. На ситуацію на валютному ринку в середині весни, як і раніше, можуть впливати відразу кілька важливих факторів.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "Комібанк" Герман Марченко, повідомляє 24 канал.

У квітні, за його словами, українцям не варто очікувати змін щодо курсу долара. Ситуація залишиться стабільною з невеликою потенційною проекцією до економічного зростання.

"Готівковий курс валют перебуватиме в межах, що встановилися з березня: це 37,8 – 38,8 гривні за долар і 40 – 41 гривня за євро з незначними ситуативними коливаннями (до 30 – 50 копійок), але у зазначених межах", – сказав Марченка.

На думку банкіра, перебіг бойових дій, а також успіхи ЗСУ у звільненні тимчасово окупованих територій будуть і надалі впливати на валютний ринок. Це визначить настрій бізнесу, його можливості для розвитку та психологічний стан суспільства.

Марченко підкреслив, що є п’ять основних факторів, які впливають на валютний ринок. До них відносяться:

розмір макрофінансової допомоги від союзників;

обсяг міжнародної допомоги (військова техніка);

розмір інфляції;

політика уряду, спрямовану на стимулювання економічного розвитку;

експортні надходження валюти внаслідок реалізації зерна, металопродукції та іншого.

Зазначимо, що за даними порталу Мінфін, сьогодні, 27 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,55 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 38,25 грн, а продають по 39,38 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Паращій озвучив свій прогноз щодо курсу долара в Україні на квітень поточного року. Він розповів, у якому діапазоні буде долар у середині весни.