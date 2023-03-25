Долар в обмінниках подорожчав, але це не межа: банкір дала невтішний прогноз на квітень

Попит на валюту в країні впав

Попри те, що американська валюта в обмінниках частково просіла в останні дні робочого тижня, вже у перший вихідний вона знову пішла вгору. У квітні ця тенденція, ймовірніше за все, зберігатиметься. Ба більше, долар США перетне позначку у 39 гривень за один "зелений".

Про це у коментарі для varta1 розповіла банкір Ганна Золотько, зазначивши, що останніми тижнями попит на іноземну валюту відчутно впав.

"Зацікавленість громадян у відкритті 3-місячних валютних депозитів зросла, тож через деякий час це може почати тиснути на курс готівкової валюти і долар повернеться до рівня 39 гривень", — пояснила вона.

Що стосується зміцнення національної валюти, то найближчим часом основним фактором, який впливатиме на це, стане майбутня посівна, адже аграрії активно продають урожай та свої запаси валюти.

Що з цінами в обмінниках

У суботу, 25 березня, ціни на американську валюту знову пішли угору. За даними фінансового порталу "Мінфін", долар США впродовж першого вихідного коштуватиме:

купівля — 38,40 гривні (у п'ятницю — 38,36 гривні),

продаж — 38,50 гривні (учора — 38,48 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертки Золотько, нижньою межею готівкового курсу долара вже найближчим часом може стати позначка у 38,3 гривні за один "зелений".