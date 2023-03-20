Курс долара цього тижня: на яку нову тенденцію чекають банкіри

У найближчі тижні на валютний ринок можуть чекати зміни

Третього тижня березня курс долара в Україні навряд чи зміниться більш ніж на 30-50 копійок, що є звичайними ситуаційними коливаннями на валютному ринку.

Такий прогноз "Телеграфу" дав директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

За його словами, зараз на валютному ринку відсутні будь-які висхідні інфляційні тенденції, адже за січень-лютий інфляція сумарно склала 1,5%, тобто для зростання курсу долара немає об’єктивних передумов. У той же час, подальше зміцнення гривні також малоймовірне. Іншими словами, цього тижня не варто чекати ніяких сенсацій, здатних похитнути ринок.

Експерт також вважає, що найближчими тижнями в економіці країни слід очікувати на певну позитивну динаміку, пов’язану з початком посівної кампанії, стабілізацією енергосистеми України, що дозволить відновити системну роботу частини підприємств.

"Збільшення ділової та підприємницької активності — це важливий сигнал для економіки. Сподіваємося, що вона потроху почне спиратися на збільшення внутрішніх надходжень за рахунок податків і зборів, розвиток бізнесу, а не додаткове штучне навантаження на нього", — говорить про важливу тенденцію, здатну позитивно вплинути на курс гривні Герман Марченко

Нагадаємо, на думку інших експертів, зокрема Олексія Куща, на весну прийде поліпшення економічної ситуації в Україні та стабілізація курсу долара на рівні 38-44 гривень.