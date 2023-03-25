Доллар в обменниках подорожал, но это не предел: банкир дала неутешительный прогноз на апрель

Спрос на валюту в стране упал

Несмотря на то, что американская валюта в обменниках частично просела в последние дни рабочей недели, уже в первый выходной она снова пошла вверх. В апреле эта тенденция, вероятнее всего, будет сохраняться. Более того, доллар США пересечет отметку в 39 гривен за один "зеленый".

Об этом в комментарии для varta1 рассказала банкир Анна Золотько, отметив, что в последние недели спрос на иностранную валюту ощутимо упал.

"Заинтересованность граждан в открытии 3-месячных валютных депозитов возросла, так что через некоторое время это может начать давить на курс наличной валюты и доллар вернется к уровню 39 гривень", — пояснила она.

Что касается укрепления национальной валюты, то в ближайшее время основным фактором, который будет влиять на это станет будущая посевная, ведь аграрии активно продают урожай и свои запасы валюты.

Что с ценами в обменниках

В субботу, 25 марта, цены на американскую валюту снова пошли вверх. По данным финансового портала "Минфин", доллар США в течение первого выходного будет стоить:

покупка — 38,40 гривны (в пятницу — 38,36 гривны),

продажа — 38,50 гривны (вчера — 38,48 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению эксперта Золотько, нижним пределом наличного курса доллара уже в ближайшее время может стать отметка в 38,3 гривны за один "зеленый".