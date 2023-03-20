Курс доллара на этой неделе: какую новую тенденцию ожидают банкиры

В ближайшие недели валютный рынок могут ждать изменения

В третью неделю марта курс доллара в Украине вряд ли изменится более, чем на 30-50 копеек, что является обычными ситуационными колебаниями на валютном рынке.

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, сейчас на валютном рынке отсутствуют какие-либо восходящие инфляционные тенденции, ведь за январь-февраль инфляция суммарно составила 1,5%, то есть, для роста курса доллара нет объективных предпосылок. В то же время дальнейшее укрепление гривни также маловероятно. Другими словами, на текущей неделе не стоит ждать никаких сенсаций, способных поколебать рынок.

Эксперт также считает, что в ближайшие недели в экономике страны следует ожидать определенную положительную динамику, связанную с началом посевной кампании, стабилизацией энергосистемы Украины, что позволит возобновить системную работу части предприятий.

"Увеличение деловой и предпринимательской активности – это важный сигнал для экономики. Надеемся, что она понемногу начнет опираться на увеличение внутренних поступлений за счет налогов и сборов, развитие бизнеса, а не дополнительную искусственную нагрузку на него", — говорит о важной тенденции, способной позитивно повлиять на курс гривны Герман Марченко.

Напомним, по мнению других экспертов, в частности Алексея Куща, на весну придется улучшение экономической ситуации в Украине и стабилизация курса доллара на уровне 38-44 гривен.