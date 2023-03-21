Доллар в Украине просел, но может пойти вверх до конца недели: назван предел

До конца недели валюта США будет удерживаться в пределах коридора от 38,3 до 39,1 гривны

В начале новой рабочей недели курс наличного доллара в Украине стабилизировался, однако уже к выходным его цена может пересечь отметку в 39 гривен.

Как пишет ТСН, такое мнение озвучила банкир Анна Золотько, отметив, что в течение текущей недели, с 20 по 26 марта, валюта США будет находиться в диапазоне 38,3–39,1 грн.

"На этой неделе с высокой вероятностью стоит ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3-39,1 гривны за доллар", — объяснила она.

По словам эксперта, стартовавшая в понедельник курсовая коррекция вызвана рядом факторов, среди которых и ощутимое увеличение спроса после длительного снижения цены доллара в обменниках. В то же время, оснований для возникновения большого ажиотажа на наличном рынке Золотько пока не видит.

Что с ценами сегодня

В обменниках наличный доллар во вторник, 21 марта, снова вернулся к удешевлению. Так, по данным финансового портала "Минфин", валюта США будет стоить:

покупка — 38,66 гривны (в понедельник 38,70 гривны),

продажа — 38,75 гривны (в понедельник 38,82 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что доллар до конца 2023 года может подняться в цене до 45 гривен. Однако существуют и более положительные прогнозы по курсу.