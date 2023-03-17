Доллар продолжает дорожать: ждать ли резкого скачка курса в ближайшие недели

Национальная валюта будет укрепляться и дальше

В ближайшие недели курс доллара США будет удерживаться на том уровне, на котором он находится сейчас. А гривна только будет усиливать свои позиции.

Такую информацию в комментарии для РБК-Украина озвучил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что в скором времени курсовых колебаний ждать точно не стоит. По мнению эксперта, доллар все же может приготовить для украинцев неприятные сюрпризы, однако они могут быть связаны исключительно с факторами, касающимися переговоров по продлению срока действия так называемого "зернового соглашения".

В то же время, по мнению руководителя службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, на следующей неделе национальная валюта продолжит укреплять свои позиции. Однако и резкого проседания доллара США тоже ждать не стоит, заверил эксперт.

Курс валют сегодня в обменниках

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке в пятницу, 17 марта, цены на американскую валюту по сравнению с предыдущим днем вновь увеличились.

Так, по данным портала "Минфин", цены сегодня будут выглядеть так:

покупка — 38,62 гривны,

продажа — 38,72.

Что касается евро, то его цены в пятницу будут удерживаться на таком уровне:

покупка — 40,78 гривны,

продажа — 40,01 гривны.

Ранее Телеграф сообщал, чего украинцам ждать от курса американского доллара до конца текущей недели.