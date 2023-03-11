В Украине может опять вырасти доллар: в ассоциации банков назвали цифры

Курс доллара пока стабилен, но ситуация может измениться

В Украине несколько недель подряд уверенно снижается в цене стоимость американской валюты. Официальный курс доллара остается прежним — 36,6 грн.

Изменений ждать не стоит, считает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. По ее мнению, наличный курс в обменных пунктах будет держаться на уровне 39-40 грн. Разница в курсе обусловлена усложненной логистикой и административными ограничениями.

Что касается евро, то валюта будет стоить дороже доллара и в процентном соотношении колебаться в соответствии с мировым соотношении доллара и евро. На 11 марта курс доллара в Украине на наличном рынке составляет 38,488 / 38,6 грн, курс евро -40,590 / 40,843 грн. Средний банковский курс — 38,2/ 38,7 грн за доллар, 40/ 40,77 за евро.

Курс валют в Украине на 11 марта

Ранее "Телеграф" сообщал, что по оценкам финансового аналитика Сергея Фурсы курс доллара не достигнет 40 грн. Наличный курс может не просто не вырасти, а в течение нескольких недель упасть еще сильнее, считает часть экспертов. Однако серьезного обвала ждать не стоит.