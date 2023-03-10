Курс доллара в Украине может упасть: аналитик назвал возможные сроки

Спрос на доллар сильно упал как среди бизнеса и импортёров, так и у населения

Ситуация на валютном рынке Украины в ближайшее время может немного измениться. Наличный курс доллара, вероятно, снизится. Однако ожидать значительных перемен не стоит.

В ближайшие одну или две недели американская валюта может стать дешевле. Такое мнение изданию OBOZREVATEL высказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Пока держится такая тенденция, что курс гривны несколько укрепляется и, скорее всего, он будет держаться в наличном сегменте примерно на уровнях, которые мы видим сейчас или чуть ниже. То есть доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее, он будет в том диапазоне, который есть сегодня. То есть каких-либо серьезных причин для девальвации гривны пока нет", — сказал эксперт.

По его словам, если в ближайшее время не будет никаких сроков, связанных с войной, какими-либо торговыми ограничениями, курс доллара останется на уровне 38-38,50 грн/$.

Александр Паращий также подчеркнул, что НБУ сейчас тратит уже в два раза меньше валюты на поддержку фиксированного курса. Спрос на доллар сильно упал как среди бизнеса и импортёров, так и у населения. Это в свою очередь позволило неофициальному курсу приблизиться к официальному.

"В том числе это связано с тем, что у нас сейчас начинается посевная и многие аграрии продают валюту. Также, скорее всего, валюту в какой-то мере пытаются продать те, кто покупал ее в банках по программе Нацбанка из-за срочных валютных депозитов. И поскольку они покупали ее дешевле, чем наличный рынок, то готовы и продавать дешевле", – подытожил Паращий.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 10 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38,20 грн (покупка) и 38,70 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 38,34 грн, а продают по 39,48. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Алексей Кущ сделал прогноз по курсу доллара на март текущего года. По его мнению, в первый месяц весны стоит ждать валютных колебаний.