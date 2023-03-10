Курс долара в Україні може впасти: аналітик назвав можливі строки

Попит на долар сильно впав як серед бізнесу та імпортерів, так і у населення

Ситуація на валютному ринку України найближчим часом може трохи змінитись. Готівковий курс долара, ймовірно, знизиться. Проте очікувати на значні зміни не варто.

У найближчі один чи два тижні американська валюта може стати дешевшою. Таку думку виданню OBOZREVATEL висловив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

"Поки що тримається така тенденція, що курс гривні дещо зміцнюється і, швидше за все, він триматиметься у готівковому сегменті приблизно на рівнях, які ми бачимо зараз чи трохи нижче. Тобто долар може ще трохи подешевшати протягом 1-2 тижнів, а далі скоріше він буде в тому діапазоні, який є сьогодні. Тобто якихось серйозних причин для девальвації гривні поки немає", — сказав експерт.

За його словами, якщо найближчим часом не буде жодних термінів, пов’язаних із війною, будь-якими торговими обмеженнями, курс долара залишиться на рівні 38-38,50 грн/$.

Олександр Паращій також наголосив, що НБУ зараз витрачає вже вдвічі менше валюти на підтримку фіксованого курсу. Попит на долар сильно впав як серед бізнесу та імпортерів, так і у населення. Це, своєю чергою, дозволило неофіційному курсу наблизитися до офіційного.

"У тому числі це пов’язано з тим, що у нас зараз починається посівна і багато аграріїв продають валюту. Також, швидше за все, валюту певною мірою намагаються продати ті, хто купував її в банках за програмою Нацбанку через термінові валютні депозити. "І оскільки вони купували її дешевше, ніж готівковий ринок, то готові та продавати дешевше", — підсумував Паращій.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 10 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,70 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 38,34 грн, а продають по 39,48 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Олексій Кущ зробив прогноз щодо курсу долара на березень поточного року. На його думку, першого місяця весни варто чекати валютних коливань.