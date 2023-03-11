В Україні може знову зрости долар: в асоціації банків назвали цифри

Курс долара поки стабільний, але ситуація може змінитися

В Україні кілька тижнів поспіль впевнено знижується вартість американської валюти. Офіційний курс долара залишається незмінним — 36,6 грн.

Змін чекати не варто, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. На її думку, готівковий курс в обмінних пунктах триматиметься на рівні 39-40 грн. Різниця в курсі обумовлена ускладненою логістикою та адміністративними обмеженнями.

Що стосується євро, то валюта коштуватиме дорожче за долар і у відсотковому співвідношенні коливатиметься відповідно до світового співвідношення долара та євро. На 11 березня курс долара в Україні на готівковому ринку становить 38,488/38,6 грн, курс євро -40,590/40,843 грн. Середній банківський курс — 38,2/38,7 грн за долар, 40/40,77 за євро.

Курс валют в Україні на 11 березня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за оцінками фінансового аналітика Сергія Фурси, курс долара не досягне 40 грн. Готівковий курс може не просто не зрости, а протягом кількох тижнів впасти ще сильніше, вважає частина експертів. Однак серйозного обвалу чекати не варто.