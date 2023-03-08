Товарний бізнес на маркетплейсах в інтернеті — ідеальне рішення для стартапу, якщо інвестувати в нього величезні кошти нема бажання чи можливості. Почати тут можна навіть з 1000-3000 доларами в кишені. Головне — вгадати з товаром.

Початок весни — ідеальний час для відкриття нового бізнесу. І тут мова йде не про банальне березневе натхнення. Зміна пори року — момент стрімкого зростання попиту на так звані сезонні товари. І якщо вгадати з пропозицією, можна непогано заробити навіть без великих стартових інвестицій.

Ми звернулись до фахівців провідних українських маркетплейсів OLX, Rozetka та Prom.ua з прохання визначити п’ять товарів, які майже гарантовано дозволяють відкрити успішний бізнес на цих майданчиках. І практично всі вони вказали на сезонний одяг і взуття. Фактично це єдина категорія, щодо якої всі три маркетплейси одностайні.

Чоловічий, жіночий та дитячий одяг завжди був однією з найбільш динамічних ніш товарів на OLX, адже йому притаманна сезонність. Асортимент і вибір брендів і постачальників чималий. Вже на початку березня, зі зміною сезону, буде запит на оновлення гардеробу.

Окреме вагоме місце в цій категорії посідає взуття, а саме — кросівки. Попит на них зберігається незалежно від сезону, а з настанням весни інтерес традиційно зростає. Найбільше зацікавлення покупці з року в рік демонструють до світових брендів-лідерів спортивного взуття. Тож підбираючи асортимент для бізнесу, варто врахувати цей чинник.

Товари для спорту зберігають свою популярність ще від початку пандемії. Через зростання популярності віддаленої роботи та можливі труднощі з відвідуванням спортивних залів, українці підтримують тренд на здоровий спосіб життя і занять вдома, тож замовляють спортивне спорядження та аксесуари. Враховуючи, що собівартість таких товарів часто не є захмарною, ця ніша може стати перспективною для новачків.

Тренд на здоровий спосіб життя та якісний домашній догляд за своїм тілом породжує ще одну амбітну групу товарів для старту онлайн-бізнесу. Продукція та девайси для краси: тримери, бритви, масажери, косметика. Цю категорію товарів активно рекламують, тож на неї виник чималий попит у покупців.

Новачкам варто стартувати на маркетплейсах перед святами. На них завжди припадає сплеск замовлень. Найвинахідливіші підприємці заздалегідь аналізують, які товари можуть бути актуальними напередодні свят. Наприклад, м’які іграшки до дня святого Валентина, жіночі прикраси та аксесуари до 8 Березня або декор до Великодня. Тож вмикайте інтуїцію і ризикуйте.

Ігор Сироватка, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії :

Дізнатися, які групи товарів набирають популярність або вже мають попит у покупців, можна на OLX у розділі популярних пошукових запитів. Крім того, корисними ще будуть такі сервіси, як Google Trends та Google Analytics. Перш, аніж відкривати бізнес, потрібно поставити собі кілька запитань:

— На яких товарах я розуміюся і яку проблему споживача можу вирішити?

— Наскільки насичений ринок такою продукцією?

— Чи можу я запропонувати кращі умови, аніж конкуренти: ціна, сервіс, логістика?

Хоч би яку нішу ви обрали, насамперед варто усвідомлювати: є дуже велика ймовірність, що такий бізнес вже хтось реалізовує. Тож потрібно визначити особисту унікальну торгову пропозицію. Новачкам в товарному бізнесі варто зробити ставку на товари, які мають сезонність. По-перше, реалізується продукт, на який вже є попит; по-друге, такі групи товарів часто не потребують ретельного вивчення та додаткової підготовки. Скажімо, продаж сонячних панелей, навпаки, передбачає високу експертизу та обізнаність в тематиці альтернативних джерел енергії.

Лілія Овчиннікова, керівник відділу PR та комунікацій Prom.ua:

На початку війни е-комерс майже зупинився, в березні 2022-го ситуація почала значно покращуватися, а в листопаді обсяг продажів на 7% перевищив попередній рік. Крім того, з’явилися нові тренди. Наприклад, у зростаючі категорії потрапили військторг (+200%), товари з національною символікою (+350%), зокрема, марки від Укрпошти.

Техніка та електроніка зібрали на Prom.ua найбільше замовлень за друге півріччя 2022 року — 2,6 млн. Річне зростання у цій категорії становить +39%. Найчастіше у цій цій категорії купують павербанки, стабілізатори напруги, генератори. На другому місці за обсягами — одяг і взуття. За друге півріччя 2022 року у цій категорії було 1,9 млн замовлень. У першому півріччі починає зростати попит на товари для дому та саду. Зазвичай купують добриво, розсаду, системи поливу.

Владислав Чечоткін, співвласник Rozetka:

На початку повномасштабного вторгнення серед товарів найголовніші були — радіостанції, ліхтарики та військова амуніція. Згодом — каністри та електрогенератори. Наразі попит повертається до того, що було до війни. Людей цікавить облаштування житла, одяг, дрібна електроніка. Найбільше постраждав попит на товари для дітей. Вважаю, що попит на товари для саду й городу, взагалі товари з категорії DIY (товари для будівництва та ремонту) будуть зростати в цьому сезоні.