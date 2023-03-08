Товарный бизнес на маркетплейсах в интернете – идеальное решение для стартапа, если инвестировать в него огромные средства нет желания или возможности. Начать здесь можно даже с 1000–3000 долларами в кармане. Главное – угадать с товаром.

Начало весны – идеальное время для открытия нового бизнеса. И здесь речь идет не о банальном мартовском вдохновении. Смена времени года – момент стремительного роста спроса на так называемые сезонные товары. И если угадать с предложением, можно хорошо заработать даже без больших стартовых инвестиций.

Мы обратились к специалистам ведущих украинских маркетплейсов OLX, Rozetka и Prom.ua с просьбой определить пять товаров, которые почти гарантированно позволяют открыть успешный бизнес на этих площадках. И практически все они указали на сезонную одежду и обувь. По сути, это единственная категория, по которой все три маркетплейса единодушны.

Мужская, женская и детская одежда всегда была одной из самых динамичных ниш товаров на OLX, ведь она отличается сезонностью. Ассортимент и выбор брендов и поставщиков немалый. Уже в начале марта, с изменением сезона, возникает запрос на обновление гардероба.

Отдельное весомое место в этой категории занимает обувь, а именно кроссовки. Спрос на них сохраняется вне зависимости от сезона, а с наступлением весны интерес традиционно растет. Наибольший интерес покупатели из года в год демонстрируют мировым брендам-лидерам спортивной обуви. Поэтому, подбирая ассортимент для бизнеса, следует учесть этот фактор.

Товары для спорта сохраняют свою популярность еще с самого начала пандемии. Из-за роста популярности удаленной работы и возможных трудностей с посещением спортивных залов, украинцы поддерживают тренд на здоровый образ жизни и занятий дома, поэтому заказывают спортивное снаряжение и аксессуары. Учитывая, что себестоимость таких товаров часто не заоблачна, эта ниша может стать перспективной для новичков.

Тренд здорового образа жизни и качественный домашний уход за своим телом порождает еще одну амбициозную группу товаров для старта онлайн-бизнеса. Продукция и аксессуары для красоты: тримеры, бритвы, массажеры, косметика. Эту категорию товаров активно рекламируют, так что на нее возник немалый спрос у покупателей.

Новичкам стоит стартовать на маркетплейсах перед праздниками. На них всегда приходится всплеск заказов. Самые изобретательные предприниматели заранее анализируют, какие товары могут быть актуальны в канун праздников. Например, мягкие игрушки ко дню святого Валентина, женские украшения и аксессуары к 8 Марта или декор к Пасхе. Так что включайте интуицию и рискуйте.

Игорь Сыроватка, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии:

Узнать, какие группы товаров набирают популярность или уже пользуются спросом у покупателей, можно на OLX в разделе популярных поисковых запросов. Кроме того, полезны будут такие сервисы, как Google Trends и Google Analytics. Прежде чем открывать бизнес, нужно задать себе несколько вопросов:

В каких товарах я разбираюсь и какую проблему потребителя могу решить?

Насколько насыщен рынок такой продукцией?

Могу я предложить лучшие условия, чем конкуренты: цена, сервис, логистика?

Какую бы нишу вы ни выбрали, прежде всего стоит осознавать: есть очень большая вероятность, что такой бизнес уже кто-то реализует. Поэтому нужно определить личное уникальное торговое предложение. Новичкам в товарном бизнесе следует сделать ставку на товары, имеющие сезонность. Во-первых, реализуется продукт, на который уже есть спрос; во-вторых, такие группы товаров часто не нуждаются в тщательном изучении и дополнительной подготовке. Скажем, продажа солнечных панелей, напротив, предполагает высокую экспертизу и осведомленность в тематике альтернативных источников энергии.

Лилия Овчинникова, руководитель отдела PR и коммуникаций Prom.ua:

В начале войны е-коммерс почти остановился, в марте 2022 года ситуация начала значительно улучшаться, а в ноябре объем продаж на 7% превысил предыдущий год. Кроме того, появились новые тренды. Например, в растущие категории попали войенторг (+200%), товары с национальной символикой (+350%), в частности, марки от Укрпочты.

Техника и электроника собрали на Prom.ua наибольшее количество заказов за второе полугодие 2022 года — 2,6 млн. Годовой рост в этой категории составляет +39%. Чаще всего в этой категории покупают павербанки, стабилизаторы напряжения, генераторы. На втором месте по объемам – одежда и обувь. За второе полугодие 2022 года в этой категории было 1,9 млн. заказов. В первом полугодии начинает расти спрос на товары для дома и сада. Обычно покупают удобрения, рассаду, системы полива.

Владислав Чечеткин, совладелец Rozetka:

В начале полномасштабного вторжения среди товаров главные были — радиостанции, фонарики и военная амуниция. Впоследствии – канистры и электрогенераторы. Сейчас спрос возвращается к тому, что было до войны. Людей интересует обустройство жилья, одежда, мелкая электроника. Больше всего пострадал спрос на товары для детей. Кроме того, считаю, что спрос на товары для сада и огорода и вообще товары из категории DIY (товары для строительства и ремонта) будут расти в этом сезоне.