Торговые сети выкручивают руки производителям хлеба и молока – заводы под угрозой остановки

На правительственное постановление, ограничивающее срок расчетов сетей 10 днями, похоже, все просто наплевали. А в парламенте рабочую группу, где производители пытаются доказать свою правоту, возглавляет нардеп, до избрания работавший топ-менеджером АТБ.

Война обострила "вечный" конфликт между поставщиками продуктов питания и крупнейшими торговыми сетями. Супермаркеты в одностороннем порядке увеличивают сроки расчетов. Им нужны деньги на восстановление пострадавших из-за обстрелов сетей. Как следствие, задержки платежей производителям молока и хлеба составили около 5 млрд гривен. Предприятия перед угрозой остановки из-за дефицита оборотных средств — предупреждают молочники и пекари.

Через два дня после широкомасштабного вторжения россиян, 26 февраля, Кабмин обязал торговые сети рассчитываться с производителями "социально значимых товаров" не позже, чем через 10 дней после выставления счета за поставленную продукцию. Правительственное решение годичной давности должно было не допустить дефицита продуктов питания из-за всеобщей паники. Продолжает действовать это постановление и сейчас. Но торговые сети, очевидно, решили о ней забыть.

Реальные сроки расчетов сейчас составляют 30-45 дней. Такие сроки сети фиксируют в отдельных контрактах с производителями, игнорируя правительственное постановление. На эти условия поставщики продуктов питания вынуждены соглашаться, чтобы быть представленными на полках. Иначе их продукцию не размещают в супермаркетах. Так и возникают долги, о которых громче всего заявляют производители молока и хлеба.

Хлебозаводы "спеклись"

"Просрочка хлебозаводам за поставленную продукцию измеряется сотнями миллионов гривен. Средний хлебозавод имеет месячный оборот на уровне 15-20 млн грн, и когда эти деньги вымываются – это очень болезненно и проблемно для нас", – рассказывает "Бизнес Телеграфу" Александр Тараненко, президент Всеукраинской. ассоциации пекарей. Его ассоциация представляет интересы компаний "HD-group", ЧАО "Концерн Хлебпром", ООО "Киевхлеб", ООО "Хлебные инвестиции", ООО "Кременчугский хлебокомбинат", ООО "Черкассыхлеб ТД", ООО "Бердичевский хлебозавод", ООО "Одесса- хлеб", ООО "ТернопольХлебПром". Владельцы и руководители крупных хлебозаводов избегают непосредственных комментариев по поводу долгов торговых сетей, поскольку боятся потерять место на полке. Говорят, что их позиция совпадает с заявлением отраслевой ассоциации.

Из неофициального общения с пекарями можно заключить, что АТБ — относительно дисциплинированный в расчетах. С остальными — Сильпо, Фора (Фози Групп), Новус — ситуация хуже. Новус рассчитывается лучше Фози, но хуже АТБ.

Молочники скислы

У производителей молочных продуктов – критическая финансовая ситуация из-за вымывания оборотных средств сетями, — говорит "Бизнес Телеграфу" Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины. В союз входят более 50 предприятий, в частности такие бренды как Яготинское, Крестьянское, Волошковое поле, Молокия, Пирятин, Комо, Ичня, Молочный альянс, Ама, Данон, Лакталис, Люстдорф, Терра Фуд, Звени Гора, Славия, Масло Полтавщины. Членам Союза принадлежит 70% рынка молочных продуктов Украины.

По данным Арсена Дидура, торговые сети на сегодняшний день имеют долг перед молочниками на сумму более 4 млрд грн. Из них просроченная задолженность (больше сроков, предусмотренных в контрактах) – до 1,5 млрд. грн. По его мнению, ситуация с задолженностью возникла из-за укрупнения рынка ритейла (сетевая торговля в Украине занимает более 80% всей торговли в крупных городах) и усиления зависимости производителей от сетей на пути к потребителю. "50% в организованной торговле молочными продуктами занимают две сети: АТБ (в которую также входят магазины Коло) и Фози Групп (Сильпо, Фора)", — говорит представитель молочных предприятий. Он подчеркивает, что ни один производитель известных брендов — "Яготин", "Волошковое поле", "Крестьянское" "Данон" — иностранный или национальный — не могут обойтись без сотрудничества с этими ритейлерами. "Поэтому мы били тревогу по поводу критической ситуации с расчетами еще до 24 февраля. Сейчас сети прикрываются войной. Как следствие – у нас большой объем замороженных средств", — говорит Дидур. По его данным, сеть АТБ контролирует 32% рынка, Фози Групп – 18%.

К тому же, ритейлеры имеют влиятельное лобби в парламенте. "Уже больше года, как зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №6068 и к нему три альтернативных, но они до сих пор не рассмотрены в профильном комитете, этого ждут более 28 бизнес-ассоциаций. В документе указаны четкие сроки расчетов за скоропортящиеся продукты – 10 дней, а на имеющие больший срок годности – 20 дней и 30 дней соответственно. Условия расчетов в этом законопроекте максимально приближены к директиве ЕС, регулирующей отношения между производителями и ритейлом в европейских странах", — говорит Дидур. Одобрение этой инициативы Верховной Радой, по его мнению, разрешит конфликт с сетями.

Обжаловать сроки оплаты, навязываемые сетями в контрактах с производителями – не вариант. "Мы обжаловали такие контракты в судах – продукцию просто выбрасывали с полок супермаркетов", – говорит представитель молочников. Он не уточняет, какого именно производителя это касалось, но указывает, что никакие суды, меморандумы, круглые столы не улучшают расчеты сетей с производителями.

"Если так пойдет дальше, предприятия будут вынуждены останавливать или сокращать производство", — говорит Дидур. Молочники рассчитываются за сырье, в том числе с 600 тысячами домохозяйств и со смежными производствами. По словам Арсена Дидура, если государственные органы не вмешаются в конфликт, по принципу карточного дома, пострадают смежные с пищевиками отрасли. А это не менее миллиона рабочих мест.

Ритейлеры не видят проблемы

"Бизнес Телеграф" попросил прокомментировать конфликт Ассоциацию ритейлеров Украины (RAU) и сеть Фози Групп, на расчеты которой больше всего жалуются производители. В Фози Групп нам ответили, что разделяют позицию RAU, в которую входят. По нашей информации, позиция отраслевой ассоциации в комментариях "Бизнес Телеграфу" предварительно сверялась с представителями Фози Групп.

Генеральный директор Ассоциации ритейлеров Андрей Жук рассказал, что у ассоциации нет информации о консолидированной задолженности сетей перед производителями, но допустил, что понятие "задолженность" может означать все оплаты, которые ритейлеры должны осуществить производителям/поставщикам после отгрузки продукции в течение согласованного обеими сторонами срока. "Фактически, это наложенный платеж за товар, а не просроченный платеж", — считает он. Также Андрей Жук отметил, что членам ассоциации неизвестно о случаях блокирования законодательных инициатив, о которых говорят производители хлеба и молочных продуктов: "На официальном сайте Верховной Рады Украины указанный производителями законопроект включен в план работы на 1 квартал 2023 года".

При этом в Ассоциации не приветствуют усиление регуляций на рынке. Члены RAU считают, что в условиях военного положения и послевоенного восстановления введение жесткого регулирования торговой деятельности может привести исключительно к негативным последствиям и ограничению доступа потребителей к широкому ассортименту товара,. "Это фактически заморозит возможность обновления предприятиями продуктового ритейла своей полноценной деятельности", — говорит Жук.

Несмотря на заявления производителей хлеба и молока, ритейлеры считают остановку предприятий маловероятной. Сети отмечают, что за последние шесть месяцев наблюдается тенденция увеличения предложения и расширения ассортимента продукции от поставщиков, что говорит о том, что их экономическое состояние стабилизируется.

"Прямой (собственный) импорт торговых сетей составляет в среднем не более 10% от общего количества продовольственных товаров. Но если остановка определенных производств все же произойдет и продукцию нельзя будет заменить аналогом от других национальных поставщиков, сети сделают все возможное, чтобы не допустить дефицита товара, в том числе и снабжением собственного импорта", — утверждают в ассоциации. В качестве примера приводят соль, которая из-за остановки предприятия "Артемсоль" сейчас импортируется в значительном объеме.

Почему обновленного закона "О торговле" до сих пор нет?

Результатом противостояния производителей продуктов и торговых сетей по поводу предельных сроков расчетов должно стать принятие обновленного закона "О торговле". Очевидный интерес производителей, чтобы такой закон приняли как можно скорее, интерес торговцев максимально отдалять его рассмотрение в Раде. Рабочую группу в парламенте, где две стороны дискутируют уже год, возглавляет народный депутат Анна Личман. Несмотря на то, что в конфликте торговцев с производителями она подчеркивает свою нейтральность, трудно не обратить внимание на то, что до прихода в Раду Анна работала директором по корпоративным коммуникациям торговой сети АТБ.

Следовательно, вполне логично, что Рабочая группа в течение 2022 года провела 12 заседаний, но законопроект так и не попал на рассмотрение парламента. В комментарии для "Бизнес Телеграфа" по поводу перспектив этого процесса Анна Личман вполне предсказуема: "Сейчас безусловный приоритет в работе парламента — принятие законопроектов, направленных на гармонизацию законодательства Украины и Европейского Союза, а также проекты, необходимые для надлежащего функционирования экономики в условиях военного времени. Законопроект и его альтернативы не признаны евроинтеграционными. Более того, они имеют негативные выводы парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции. Любая редакция законопроекта 6068 или альтернативных ему документов требует доработки". Также Анна Личман подтвердила, что формально рассмотрение законопроекта 6068 и альтернативных рабочими группами предварительно планируется в первом квартале текущего года. То есть уже в марте. Но очевидно, что пока существенное влияние на дискуссию двух сторон в Раде оказывает народный депутат, относительно которого могут возникать вопросы конфликта интересов, вряд ли эти планы имеют шанс на реализацию.

Производители продуктов питания явно уступают в политической борьбе за вынесение законопроекта 6068 на рассмотрение парламента. Торговому лобби технично удалось "утопить" его в бесконечных дискуссиях и доработках. Следствием именно этого поражения производителей явился рост долгов торговых сетей. Теперь разве что волна остановок заводов по производству хлеба и молока по всей стране заставит Правительство хоть как-то вмешаться в ситуацию.