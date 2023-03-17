Долар продовжує дорожчати: чи чекати різкого стрибка курсу найближчими тижнями

Національна валюта укріплюватиметься й далі

Найближчими тижнями курс долара США утримуватиметься на тому рівні, на якому він перебуває зараз. Натомість гривня лише буде посилювати свої позиції.

Таку інформацію у коментарі для РБК-Україна озвучив голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, зазначивши, що незабаром курсових коливань очікувати точно не варто. На думку експерта, долар все ж може приготувати для українців неприємні сюрпризи, однак вони можуть бути пов'язані виключно із факторами, що стосуються перемовин щодо подовження терміну дії так званої "зернової угоди".

Водночас на думку керівника служби продажів казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрія Крохмаля наступного тижня національна валюта продовжить зміцнювати свої позиції. Однак і різкого просідання долара США також чекати не варто, запевнив експерт.

Курс валют сьогодні в обмінниках

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку у п'ятницю, 17 березня, то ціни на американську валюту у порівнянні з попереднім днем знову збільшилися.

Так, за даними порталу "Мінфін" ціни сьогодні виглядатимуть так:

купівля — 38,62 гривні,

продаж — 38,72.

Що стосується євро, то його ціни у п'ятницю утримуватимуться на такому рівні:

купівля — 40,78 гривні,

продаж — 40,01 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого українцям чекати від курсу американського долара до кінця поточного тижня.