Долар в Україні просів: чого чекати від курсу до кінця тижня

Банкір озвучила прогноз щодо курсу долара до кінця поточного тижня — 19 березня

Курс долара в Україні продовжує знижуватися вже протягом декількох тижнів і після різкого здешевлення він знайшов нову рівновагу, яка суттєво нижча за 39 гривень. Цього тижня учасники ринку намагатимуться утримати готівковий курс поблизу нової позначки.

Найближчими днями курс долара, ймовірно, продовжуватиме тягтися до курсу продажу американської валюти з розміщенням на тримісячному депозиті. Такий прогноз озвучила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько у коментарі 24 каналу.

Минулого тижня курс на готівковому ринку був поблизу позначки 38,5 гривні за долар. Її можна вважати новим рівноважним рівнем.

"Це сталося після досить різкого здешевлення американської валюти в понеділок, яке відбулося через ще одну хвилю розчарування серед учасників ринку: зростання курсу напередодні багато хто сприйняв як сигнал про зростання попиту, проте значної зацікавленості у придбанні готівкового долара так і не сталося", — сказала експерт.

За словами Золотько, у березні населення стало менше купувати валюти. Так, 9 і 10 березня (четвер і п’ятницю) денний обсяг купівлі готівкової валюти скоротився до 50 млн доларів, тобто на 8-9 млн доларів менше від середніх показників у ці дні з початку цього року.

Згідно з прогнозами банкіра, у період з 13 по 19 березня учасники ринку намагатимуться утримати курс біля нової позначки. Але водночас загальні тенденції значно ускладнюють це завдання.

"Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягтися до курсу продажу американської валюти з розміщенням на тримісячному депозиті. Тому, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар", — вважає Золотько.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 15 березня, на чорному ринку долар купують по 38,51 грн, а продають по 38,60. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що фінансовий аналітик Тарас Козак зробив прогноз щодо долара в Україні і розповів, чого можна очікувати далі від курсу.