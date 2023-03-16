Долар повернувся до зростання: є невтішний прогноз щодо курсу на 2023 рік

Середня вартість валюти США упродовж року триматиметься на позначці у 39,5 гривень

До кінця 2023 року офіційний курс долара США в Україні втримається у межах від 36,6 гривні за один "зелений". А от американська валюта в обмінниках може знову повернутися до зростання та підскочити чи не до 45 гривень.

Як пише OBOZREVATEL, вже до кінця року готівкова валюта США знову може перетнути психологічну позначку у 40 гривень. Водночас середня вартість валюти утримуватиметься в районі 39,5 гривень за один долар. Крім того, варто очікувати на досить плавну девальвацію гривні.

"У Кабміні вважають, що економіка України 2023 року збільшиться на 1%. У Нацбанку вже розробляють свої прогнози і вважають, що економіка зросте на 0,3%. Водночас експертні оцінки мають більш широкий коридор: від падіння на 4,6% (Oxford Economics) до зростання на 5,5% (Sense Bank)", — пояснюють експерти.

Ціни в обмінниках сьогодні

За даними порталу Мінфіну, у четвер, 16 березня, ціни на американську валюту трохи піднялися.

Так, долар США упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме:

купівля — 38,55 гривні (у середу — 38,51 гривні),

продаж — 38,69 гривні (у середу — 38,60 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова також переконана, що долар в Україні найближчим часом повернеться до здорожчання.