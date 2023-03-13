Долар знову просів: чи варто чекати неприємних сюрпризів від курсу

Готівковий долар утримується в межах коридору у 38,25−39,00 гривень за один "зелений"

Курс долара США в Україні продовжує знижуватися вже кілька тижнів поспіль. Однак очікувати, що американська валюта просяде нижче як 38,2 гривні за один "зелений", не варто.

Як пише finance.ua, посилаючись на слова дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, станом на сьогодні готівковий долар тримається на рівні 38,25−39,00 гривень. Така ціна зумовлена відчутним дефіцитом готівкової гривні. Серед причин, на думку експерта, різке падіння тіньового ринку. Не менш важливим фактором впливу є й традиційна для аграріїв пора, коли вони продають валюту.

Водночас керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль переконаний, що динаміка останніх двох тижнів ще й вплинула на девальваційні настрої в цілому, таким чином додавши українцям віри у гривню.

"Окрім того, поступово підвищуються відсоткові ставки на розміщення гривневих депозитів, що є додатковим фактором, який впливає на попит і пропозицію готівкової валюти, і грає на користь гривні", — пояснює експерт, зазначивши, що різкого здорожчання американської валюти чекати найближчим часом не варто.

Що відбувається з валютою в обмінниках у понеділок

У перший робочий день тижня, 13 березня, ціни на американську валюту знову знизилися. За даними фінансового порталу "Мінфін", долар США впродовж доби коштуватиме:

купівля — 38,45 гривні (у неділю — 38,47 гривні),

продаж — 38,60 гривні (у неділю — 38,60 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому готівковий долар почав дешевшати і чого чекати від курсу американської валюти до кінця 2023 року.