Час сильної гривні минає? Експерт розповів, що буде з курсом долара

У березні долар може знову зміцнитись по відношенню до гривні.

Третій тиждень березня для курсу долара в Україні, найімовірніше, пройде без особливих змін, і валютний коридор залишиться в межах 38-39 гривень, змінившись у найкращому разі на 50 копійок.

Про це "Телеграфу" повідомив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко. Як припускає експерт, період зміцнення гривні добігає кінця — готівковий курс відповідає ринковим реаліям і тому подальше зниження курсу долара є вкрай малоймовірним.

"Зараз відсутня будь-яка економічна основа для подальшого зниження курсу валют. Це оптимальний рівень вартості іноземних валют в умовах помірної інфляції (з початку року вона становить близько 1,6-1,7%) та потужних фінансових траншів від ЄС, США, Великобританії, рівень яких за січень-лютий перевищив 6 млрд доларів.

Таким чином, впевнений експерт, наступного тижня збережеться новий курсовий коридор, а всі можливі ситуативні коливання відбуватимуться у його межах. Точкою відліку стануть 38-39 гривень за долар за можливості змін на 30-50 копійок і 40-41 гривня за євро.

У той же час "Телеграф" писав, що керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій також прогнозує деяке зниження курсу готівкового долара.