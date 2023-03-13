Время сильной гривны уходит? Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара

В марте доллар может снова укрепиться по отношению к гривне

Третья неделя марта для курса доллара в Украине, скорее всего, пройдет без особых изменений, и валютный коридор останется в пределах 38-39 гривен, изменившись в лучшем случае на 50 копеек.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко. Как предполагает эксперт, период укрепления гривни подходит к концу — наличный курс соответствует рыночным реалиям и потому дальнейшее снижение курса доллара крайне маловероятно.

"Сейчас отсутствует какая-либо экономическая основа для дальнейшего снижения курса валют. Это оптимальный уровень стоимости иностранных валют в условиях умеренной инфляции (с начала года она составляет около 1,6-1,7%) и мощных финансовых траншей от ЕС, США, Великобритании, уровень которых за январь-февраль превысил 6 млрд долларов. Нет признаков какого-либо ажиотажного спроса, а стабильные учетная ставка НБУ и официальный курс снижают вероятность негативных тенденций на рынке", — считает Герман Марченко.

Таким образом, уверен эксперт, на следующей неделе сохранится новый курсовой коридор, а все возможные ситуативные колебания будут проходить в его пределах. Точкой отсчета станут 38-39 гривен за доллар при возможности изменений на 30-50 копеек, и 40-41 гривна за евро.

В то же время "Телеграф" писал, что руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий также прогнозирует некоторое снижение курса наличного доллара.