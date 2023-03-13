Доллар снова просел: стоит ли ждать неприятных сюрпризов от курса

Наличный доллар удерживается в пределах коридора в 38,25-39,00 гривен за один "зеленый"

Курс доллара США в Украине продолжает снижаться уже несколько недель. Однако ожидать, что американская валюта просядет ниже 38,2 гривны за один "зеленый" не стоит.

Как пишет finance.ua, ссылаясь на слова дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, по состоянию на сегодняшний день наличный доллар держится на уровне 38,25-39,00 гривен. Такая цена обусловлена ощутимым дефицитом наличной гривны. Среди причин, по мнению эксперта, резкое падение теневого рынка. Не менее важным фактором влияния является и традиционное для аграриев время, когда они продают валюту.

В то же время руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль убежден, что динамика последних двух недель еще и повлияла на девальвационные настроения в целом, таким образом придав украинцам веру в гривну.

"Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что является дополнительным фактором, влияющим на спрос и предложение наличной валюты, и играет в пользу гривны", — объясняет эксперт, отметив, что резкого удорожания американской валюты ждать в ближайшее время не стоит..

Что происходит с валютой в обменниках в понедельник

В первый рабочий день, 13 марта, цены на американскую валюту снова снизились. В частности, по данным финансового портала "Минфин", доллар США в течение суток будет стоить:

покупка — 38,45 гривны (во вторник — 38,47 гривны),

продажа – 38,60 гривны (во вторник – 38,60 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты рассказали, почему наличная американская валюта начала дешеветь и чего ждать от курса доллара до конца 2023 года.