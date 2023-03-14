Скільки коштуватиме долар: позитивний та негативний прогнози для України на 2023 рік

Аналітики світового рівня висловили свої припущення

Економісти продовжують гадати, яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року. Є кілька варіантів прогнозів від оптимістичних, де нинішня вартість долара перебуває на рівні офіційного курсу НБУ, так і негативніші оцінки, де вартість долара називається у 45 гривень за одиницю.

Добірку прогнозів публікує The Page. Повідомляється, що найжорсткіший прогноз зробили аналітики компанії Morgan Stanley — 45 грн/долар. Проте більшість прогнозистів у макропрогнозі оцінили перспективи вартості долара в Україні быльш позитивно в 36,6 — 43 грн/долар.

Тим часом вартість валюти в Україні залишається нижчою за 40 гривень. За даними на 14 березня, вартість долара в середньому по Україні оцінюється в 38,45/38,553 грн на готівковому ринку. Курс євро досяг 40,76/40,995 грн. Вартість обох валют у банках трохи зросла. Дані надає сайт "Мінфін".

Курс валют в Україні на 14 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, на який курс долара очікують економісти в березні, і навесні 2023 року. В асоціації банків очікують незначне підвищення вартості валюти.