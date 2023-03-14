Сколько будет стоить доллар: позитивный и негативный прогнозы для Украины на 2023 год

Аналитики мирового уровня высказали свои предположения

Экономисты продолжают гадать, каким будет курс доллара в Украине к концу 2023 года. Есть несколько вариантов прогнозов от оптимистичных, где нынешняя стоимость доллара находится на уровне официального курса НБУ, так и более негативные оценки, где стоимость доллара называется в 45 гривен за единицу.

Подборку прогнозов публикует The Page. Сообщается, что наиболее жесткий прогноз сделали аналитики компании Morgan Stanley — 45 грн/доллар. Однако большая часть прогнозистов в макропрогнозе оценили перспективы стоимости доллара в Украине в 36,6 — 43 грн/доллар.

Тем временем стоимость валюты в Украине остаётся ниже 40 гривен. По данным на 14 марта, стоимость доллара в среднем по Украине оценивается в 38,45 / 38,553 грн на наличном рынке. Курс евро достиг 40,76 / 40,995 грн. Стоимость обеих валют в банках незначительно выросла. Данные предоставляет сайт "Минфин".

Курс валют в Украине на 14 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, какого курса доллара ожидают экономисты в марте, и весной 2023 года. В ассоциации банков ожидают незначительное повышение стоимости валюты.