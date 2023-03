Еврошок: ЕС ждет от Украины отмены безвиза с Турцией и еще 14 странами

Брюссель официально сообщил, что ждет от Киева гармонизации визового режима. По пути к членству в ЕС Украина должна выбрать между Шенгеном и турецким безвизом.

В свежем 67-страничном отчете с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС есть пункт, который может озадачить даже самых ярых еврооптимистов. Еврокомиссия ждет от нашего государства гармонизации визового режима. В частности, Брюссель обращает внимание на то, что с 15 странами, с которыми у Украины действует безвиз, у Европейского Союза его нет. Иными словами, для вступления в Евросоюз следует рассмотреть отмену безвиза со следующими странами: Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Армению, Эквадор, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Кувейт, Монголия, Оман, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Одна страна из этого перечня — особенно чувствительный вопрос для украинцев. Речь идет о соседней Турции.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило "Бизнес Телеграфу", что этот вопрос стоит на повестке дня. "Стороной ЕС сформулирован ряд рекомендаций по дальнейшему приведению в соответствие визовой политики с ЕС. Речь идет, в частности, о режиме поездок со странами, граждане которых имеют безвизовый въезд в Украину и визовый в ЕС", — сообщают в ответе МИД по нашему запросу. Так что, если хочешь в стать членом Шенгена — откажись от Турции?

Украинцы привыкли к безвизу с Турцией. Отказаться от него ради членства в Шенгене – нелегкое решение.

Туристические компании в шоке

Самым большим ударом отмена безвиза с Турцией станет для туристического бизнеса. Руководители киевских турфирм признаются, что турецкое направление — одно из немногих в условиях войны, которое дает хоть какую-нибудь продажу путевок, преимущественно для женщин с детьми. "Турция — это будет самое болезненное. Для многих это будет удар, — говорит "Бизнес Телеграфу" владелица туристической компании Геополис Тревел Ирина Веретенникова. — Даже сейчас, во время войны, единственное, что регулярно предлагают по сетям — это отдых в Турции или Египте". Она сразу отмечает, что основными бенефициарами крупных туроператоров, специализирующихся на Турции, являются турки, поэтому надеется, что мощное политическое лобби этой страны не допустит отмены безвиза.

Руководитель компании My name is Travel Евгений Ихельзон убежден, что все страны, для которых Украина на пути в ЕС отменит безвиз, отменят его в ответ: "Плохая идея, не имеющая смысла. Благодаря безвизовым режимам Украина влияет на центральную Азию и это очень важно "Отмена такого количества безвизов уменьшит ценность украинского паспорта. Туризму это повредит. Будет ожидаемо, если эти страны введут соответствующие визы".

Туркам трудно поверить, что безвиз могут отменить

Президент Международного союза бизнесменов Украины и Турции "TUID" Бурак Пехливан надеется, что официальную Анкару не раздражает требование ЕС по гармонизации визового режима с Украиной. К тому же, по его мнению, если Украина проявит жесткость и откажется отменять безвиз с Турцией, Брюссель может сделать исключение. Он напоминает, что в подобной ситуации уже оказывались Румыния, Болгария и Кипр. Они вступили в ЕС, но из-за того, что не гармонизировали визовый режим с Евросоюзом, не стали членами Шенгена — единого европейского пространства без пограничного и таможенного контроля. "Безвизовый режим — это больше туризма, больше торговли, больше культурных связей и двусторонних инвестиций. Я всегда за безвизовый режим Турции с другими странами",- говорит "Бизнес Телеграфу" Бурак Пехливан.

Президент Международного союза бизнесменов Украины и Турции "TUID" Бурак Пехливан надеется, что отмены безвиза удастся избежать.

Турция имеет очень болезненную историю попыток получить членство в ЕС или хотя бы безвиз с Евросоюзом. Соглашение об Ассоциации, которым сейчас гордится Украина, Турция получила еще в 1963 году. Но заявку на членство в ЕС украинцы подали через 8 лет после этого соглашения, а у турок ее приняли только 24 года спустя. Переговоры о вступлении с Украиной начались практически сразу, а с Турцией еще через 18 лет. И в конце концов из-за несоответствия требованиям прав человека в 2016 году Европарламент проголосовал за приостановку переговоров с Турцией о членстве в ЕС. На этом же основании безрезультатно завершились и переговоры о безвизе. В марте 2020 года Турция в одностороннем порядке упразднила визы для граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши и Великобритании — вполне логичное решение для страны, которой туризм приносит более $30 млрд ежегодно.

Лояльность к европейским ценностям стала главным водоразделом и на выборах президента и парламента Турции, которые пройдут в мае 2023-го. Действующий президент Реджеп Эрдоган пошел в избирательную гонку в консервативном альянсе с Партией националистического движения, его проевропейский соперник Кемаль Киличдароглу пока что выигрывает у него в соцопросах с результатом 55,6% против 44,4%.

При выборе между Шенгеном и турецким безвизом украинскому Правительству придется учитывать позицию крымских татар.

Каким будет украинский ответ?

Турецкие дела – Турции, а нам нужен Евросоюз и Шенген. Так считает председатель правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Максим Тютюнников. Вполне возможно, что его прагматичная позиция станет основной и в переговорах МИД Украины, который, по данным "Бизнес Телеграфа", пока даже не начинал готовить позицию нашего государства в ответ на претензии Еврокомиссии по гармонизации визового режима. "Между ЕС и Турцией безвиз если и будет введен, то не в ближайшей перспективе. Несмотря на то, что введение визового режима не очень благоприятно для рядовых граждан и отдельных бизнесов, следует учитывать, что привлекательность для Украины членства в ЕС и приоритетность евроинтеграции преобладают над отсутствием виз на въезд украинцев в Турцию", — говорит Максим Тютюнников.

Значительное влияние на окончательное решение об отмене безвиза с Турцией будут иметь крымскотатарские политики. Они традиционно имеют тесные отношения с турецкими политическими кругами. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что членство в ЕС Украина может получить путем Кипра, Болгарии и Румынии, то есть без гармонизации визового режима с Европейским Союзом. "Я не думаю, что Украина завтра станет членом ЕС и сразу отменит безвиз. Это слишком кардинальный шаг. Это вопрос экономики, перемещения людей, родственных связей. Если мы решим, что нам выгоднее не отменять безвизовый режим с 15 странами, ЕС на это пойдет. Но тогда у нас будет пограничный контроль со странами Евросоюза",- говорит "Бизнес "Телеграфа" Чубаров.

Удивительно, но в украинском Правительстве еще даже не начинали хотя бы предварительное обсуждение претензии ЕС относительно возможной отмены безвиза с 15 странами. Это создает риски испортить отношения с ЕС или Турцией, а то и с обоими нашими партнерами одновременно. В условиях войны Украина вряд ли может себе это позволить.