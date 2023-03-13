Аварийный выход: как румынский порт Констанца стал украинским

Дунайский парадокс: несмотря на войну, а точнее из-за нее, украинские придунайские порты и железнодорожные узлы переживают настоящий транспортный и инвестиционный бум. Измаил и Рени никогда не видели таких объемов грузов. Отсюда баржи уходят на Констанцу. Этот маршрут россияне обстреливать не решаются — слишком близко ЕС и НАТО.

Благодаря украинскому экспорту и импорту румынский порт Констанца бьет исторические рекорды. Война закрыла порты Большой Одессы для всех товаров, кроме зерновых. Как следствие, годовой объем товаров, прошедших через Констанцу, достиг 75,5 млн тонн – уникальное достижение. Рост этого показателя на 12% практически полностью обеспечен товарами из Украины или для Украины. Раньше они шли по Черному морю через Босфор, а теперь вынуждено перенаправлены на Румынию.

Спровоцированное войной кардинальное изменение маршрутов доставки неожиданно оживило и работу украинских портов на Дунае. В последние годы они находились в глубокой депрессии из-за отсутствия спроса, но теперь Измаил и Рени забиты грузами. На барже стоят длинные очереди, которых не припоминают даже самые опытные портовики. Именно здесь товары перегружают на баржи и отправляют в Констанцу.

"Эпические масштабы"

Генеральный менеджер администрации порта Констанца Флорин Визан считает, что Румыния не меньше Турции достойна называться частью "зернового коридора" для Украины: "Зерновые культуры представляют группу товаров с наибольшим весом в общем объеме наших перевозок. Порт Констанца становится важнейшим в Европе с этой точки зрения, особенно в текущем контексте, с годовой перевозкой 27,1 миллиона тонн.

В общей сложности объявленная мощность Констанцы составляет 100 млн. тонн, но даже в лучшие годы порт был загружен всего на две трети. При этом с началом войны Констанца оказалась не готова к резкому росту грузооборота. Задержки с отправкой грузов достигали месяца. Президент Румынии Клаус Иоганнис назвал проблему экспорта украинского зерна "логистическим вызовом эпических масштабов".

Между тем около 80% украинского зерна доставляют в Констанцу малые грузовые суда. Баржи направляются вверх по Дунаю из портов Рени и Измаила – сначала в порт Чернаводе, а оттуда по каналу в Констанцу, где происходит перегрузка на морские суда. В общей сложности от Измаила это 320 км.

Для грузовых автомобилей этот путь сложнее. Из-за формальностей с досмотром грузовики из Украины простаивали на границе неделями. Из-за того, что в Констанцу из Украины ежедневно прибывали по 20-25 грузовиков с зерном, в порту время от времени возникала давка. При этом подъезд к порту по железной дороге также был затруднен из-за того, что на подъездных путях накопилось 700 вагонов выведенных из эксплуатации. Коллапс был бы неизбежен еще прошлым летом, если бы в августе не заработал "зерновой коридор" из портов Большой Одессы.

Как рыжая пробивается в Констанцу

Что касается второго по значению экспортного груза Украины – железной руды, мощности Констанцы оказались еще более ограниченными. За прошлый год объем перевалки руды составил всего около 7 млн. тонн. И это при росте на 47% тоже за счет Украины. Для сравнения – в 2021 году экспорт руды через порты Украины составил 37,8 млн тонн.

Но даже если бы мощности Констанцы были не такими ограниченными, существуют другие сдерживающие факторы. Между Украиной и Румынией незначительны объемы железнодорожных перевозок. В прошлом году они выросли вдвое, но это всего-навсего 3,3 млн. тонн. Действуют только два перехода Вадул-Сирет – Дорнешты (Черновицкая область) и Дьяково – Халмеу (Закарпатье). Расстояние, например, от Кривого Рога до Констанцы через эти переходы составляет 1,5-2 тыс. км. Кроме того, необходима перестановка колесных пар при переходе на европейский путь. Следовательно, стоимость перевозки растет в 3-4 раза по сравнению с традиционными маршрутами на украинские порты. Но пока такой порт только один – Измаильский, мощности которого по перевалке руды около 5 млн.т.

До войны Измаильский порт переводил работников на неполную рабочую неделю. Теперь он работает в полную мощность.

Шанс для Придунавья

Итак, украинские грузы преимущественно завозились в дунайские порты (Измаил, Рени, Джурджулешты, Галац), а затем баржами в Констанцу, где грузились на морские суда. Понятно, что это будет продолжаться только во время войны. Но толчок для развития портов региона Нижнего Дуная уже очевиден. Так сказать, экспериментальным путем стала ясна мощность украинских портов Рени, Измаил, Килия. В 2022 году объемы в этих портах выросли втрое до 16,5 млн тонн. Если этот "экстрим" распространить на два довоенных месяца, то годовая мощность дунайских портов Украины составляет около 20 млн. тонн.

При этом транспортный потенциал украинского Придунавья с 1990-х использовался в лучшем случае на 20-25%. И, несмотря на стратегическое расположение, это самый бедный регион на всем Дунае. Но, похоже, после войны ситуация изменится к лучшему. И не только по портам и судоходству.

Инвестиционный бум во время войны

В придунайском регионе за последний год реализуется ранее невиданное количество новых логистических проектов. В июне 2022 года в Румынии отремонтировано 11 км. железные дороги широкого ("советского") пути из Молдовы в порт Галац. В августе 2022 года между Украиной и Молдовой восстановлено сообщение на участке Березине-Басарабяска протяженностью 23 км (было закрыто в 1997 году как малодеятельное). Это открывает возможности для использования Молдовой порта Измаил. А для Украины это еще один вариант сообщения с портом Рени, в который все железнодорожные пути следуют через Молдову. Также в Молдове идет реконструкция железной дороги на участках Бендеры-Кеушаны-Басарабяска-Этулия-Джурджулешты. Предусмотрен капитальный ремонт 80 км. и текущий ремонт 153 км.

Тем временем USAID инвестирует $44 млн в расширение мощности украинских дунайских терминалов. На прошлой неделе СП "Нибулон" сообщило, что в рамках этой программы построит перегрузочный терминал в Измаиле. Это будет способствовать экспорту дополнительных 2 миллионов тонн зерна в год. Еще одним участником этого проекта станет компания "Кернел", крупнейший в мире производитель подсолнечного масла (7% мирового производства и 12% мирового экспорта). В феврале 2023 года компания уже приобрела терминал "Дунай Пром Агро" в Ренийском порту. А прошлым летом "Кернел" купил баржи, каботажные суда и транспортные средства для перевозки зерна и растительного масла, чтобы сделать экспорт рекой Дунай более эффективным. Инвестиция в доступ к причалам позволит увеличить объем экспорта на 600 тыс. тонн в год.

А уже в марте между Измаилом и Констанцей начнутся фидерные контейнерные перевозки. Регулярность – раз в неделю. Будут перевозиться контейнеры линий Maersk, Hapag-Lloyd, СМА, Arkas, ZIM. Такой сервис с ноября 2022 уже работает между Констанцей и Рени. Кроме того, еще в мае прошлого года украинское Дунайское пароходство сформировало в Измаиле контейнерный караван в составе самоходного судна и пяти барж.

Так что имеем интересную ситуацию: война заставила железные дороги сразу трех стран Украины, Румынии и Молдовы, инвестировать в развитие путей в направлении дунайских портов, и одновременно крупный украинский бизнес начал инвестировать в развитие портовых мощностей и флота на Дунае. Пока это рассматривается инвесторами как резервные мощности на время войны. Но в любом случае у порта Констанца в этом году есть шанс снова улучшить рекорд за счет украинских грузов.