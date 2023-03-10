Владельцу Купянского молочно-консервного комбината, производящего известную на всю Украину сгущенку с зайцем на этикетке, светит 15 лет за тюрьмы. Александр Радченко под оккупацией не оставил предприятие на разграбление россиянам и теперь обвиняется СБУ в сотрудничестве с врагом. "Бизнес Телеграф" разбирается с проблемой, которая оказалась во многом не юридической, а моральной.

Прифронтовый город Купянск хорошо знаком всем, кто следит за новостями из зоны боевых действий. Восемь месяцев под оккупацией, освобождение после тяжелых боев, восстановление нормального доступа к воде, свету, газу, а теперь снова атаки со стороны россиян — местным жителям не позавидуешь. Между тем, до широкомасштабного вторжения Купянск был известен прежде всего своей сгущенкой с зайцем на упаковке. Купянский молочно-коконсервный комбинат (КМК) сейчас остановился, а его владелец — за решеткой в СИЗО. СБУ обвиняет Александра Радченко в сознательном сотрудничестве с оккупационными властями.

От заслуженного работника промышленности к коллаборанту

В октябре 2022 года УСБУ Харьковщины обвинило директора и основного владельца комбината (владеет 70% предприятия, остальные 30% — у жены) в пособничестве государству-агрессору, статья 111-2 Уголовного Кодекса. По версии правоохранителей, будучи в должности генерального директора, Радченко после захвата города "перестроил" его работу в пользу оккупантов. С этой целью он осуществил перерегистрацию акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. По оперативным данным, предприятие поставляло молочную продукцию в оккупированный Луганск. В сейфе завода найдены российские рубли.

Руководитель Купянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский подтвердил "Бизнес Телеграфу", что Радченко угрожает статья 111-2 УК Украины по ч.1 – за коллаборационизм. Он не стал расписывать вину директора КМК. "В настоящее время нельзя высказывать предположение о возможном назначении наказания. Подобные сообщения не согласуются с соблюдением презумпции невиновности и побуждают общественность поверить в виновность лиц и дают лишь предварительную оценку фактам до того, как это сделают наделенные соответствующими полномочиями судьи", — отметил Миргородский.

Пока приговора нет, Александр Радченко остается "уважаемым человеком, заслуженным работником промышленности Украины, преданным патриотом своего государства и ответственным руководителем". Именно так его характеризует глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

Глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский не считает производителя купянской сгущенки коллаборантом

"Знаю Александра не один год, он не случайный человек в молочной отрасли. Вырос на этом предприятии из механика до директора, а впоследствии — совладельца. Он всегда был настроен проукраински. Мало того, он жену оставил в Харькове, сына отправил за границу в Прибалтику, а сам мог выехать в РФ еще до освобождения Купянска! Ситуация, в которую он попал — чрезвычайно нестандартная.У него был выбор: бежать как все и оставить предприятие или спасать свой завод. Поскольку для него это предприятие и коллектив — родные, для всех нас его выбор был очевиден, он остался, потому что ответственен за своих работников, партнеров, которые поставляли молоко. Если бы завод остановился и не принимал молоко, поставщики были бы вынуждены вырезать поголовье коров. Это привело бы к большим экономическим потерям. Но этого не произошло, Александр обеспечивал жизнедеятельность комбината и кормил местное население собственной продукцией", — рассказал "Бизнес Телеграфу" господин Чагаровский.

Он привел пример, что может произойти с предприятием, топ-менеджмент которого оставляет актив в оккупации. "Завод, известный под брендом "Чумак", на оккупированной Херсонщине уже потерян. Рашисты вывезли оборудование. Предприятия нет. Такая же участь могла постичь и Купянский молокозавод, но Александр его сохранил. Я говорил с ним накануне освобождения города. Он ожидал ВСУ в родном Купянске и планировал восстановить поврежденные после вражеских обстрелов окна комбината".

Накладная с ценой сгущенки Купянского молокозавода в российских рублях – одно из доказательств по делу Александра Радченко

Привлекательный актив

В настоящее время имущество Купянского молокозавода арестовано и передано в АРМА. Владелец 30% акций завода Людмила Радченко сообщила "Бизнес Телеграфу", что по городу ходят слухи о разных бизнес-группах, которые интересуются возможностью если не приобрести, то взять предприятие под контроль. При этом она не сообщила, какие именно группы или кто конкретно положил глаз на комбинат. Да и официальных предложений о купле-продаже она не получала.

В общем, этот актив достаточно привлекателен, и в случае конфискации с последующей приватизацией после войны может вызвать немалый интерес у инвесторов. Купянский комбинат в лучшие времена ежесуточно перерабатывал 200 тонн молока. В настоящее время склады предприятия заполнены готовой продукцией. Молочные продукты постепенно портятся, потому что имеют ограниченные сроки реализации.

Обыск в головном офисе Купянского ММК

"Популярная" статья

Уголовная статья "Коллаборант" уже имела значительный резонанс в январе, когда в сотрудничестве с оккупантами обвиняли работников Запорожской АЭС. Тогда глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил "Бизнес Телеграфу", что энергетиков осуждать нельзя. Напротив, предлагал публично разрешить им подписывать документы о трудоустройстве на "переофомленную" на россиян станцию, чтобы они продолжили поддерживать АЭС в рабочем состоянии. Тогда этот аргумент не был услышан. Сейчас ЗАЭС стоит, а ее оборудование под контролем специалистов "Росатома".

Ольга Милолюбова, адвокат владельца Купянского молококонсервного комбината Александра Радченко, рассказала "Бизнес Телеграфу", что ее подзащитный категорически отвергает все обвинения против него и считает, что никаких преступных действий не совершал. "Руководители предприятий, оставшиеся на временно оккупированных территориях с целью сохранить рабочие места, никаких разъяснений от государственных органов, как правильно себя вести в оккупации, не получали, несмотря на их обращение. Они растерялись и стали заложниками ситуации, а теперь они должны доказывать в судах, что не совершали действий в помощь государству-агрессору с целью нанесения ущерба Украине, а действовали по принуждению оккупационных властей" — говорит адвокат.

По мнению главы Союза молочных предприятий Вадима Чагаровского, из криминальной статьи о коллаборации следует сделать исключение для руководителей предприятий, которые в условиях войны спасали производство. Впрочем, пока это только идея, не имеющая под собой даже законопроекта. А жестокая реальность в том, что владельцу производителя знаменитой "сгущенки с зайцем" светит 10-15 лет лишения свободы.