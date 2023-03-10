Ждал деоккупации, но в сейфе – российские рубли: почему известного производителя сгущенки подозревают в измене
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Владельцу Купянского молочно-консервного комбината, производящего известную на всю Украину сгущенку с зайцем на этикетке, светит 15 лет за тюрьмы. Александр Радченко под оккупацией не оставил предприятие на разграбление россиянам и теперь обвиняется СБУ в сотрудничестве с врагом. "Бизнес Телеграф" разбирается с проблемой, которая оказалась во многом не юридической, а моральной.
Прифронтовый город Купянск хорошо знаком всем, кто следит за новостями из зоны боевых действий. Восемь месяцев под оккупацией, освобождение после тяжелых боев, восстановление нормального доступа к воде, свету, газу, а теперь снова атаки со стороны россиян — местным жителям не позавидуешь. Между тем, до широкомасштабного вторжения Купянск был известен прежде всего своей сгущенкой с зайцем на упаковке. Купянский молочно-коконсервный комбинат (КМК) сейчас остановился, а его владелец — за решеткой в СИЗО. СБУ обвиняет Александра Радченко в сознательном сотрудничестве с оккупационными властями.
От заслуженного работника промышленности к коллаборанту
В октябре 2022 года УСБУ Харьковщины обвинило директора и основного владельца комбината (владеет 70% предприятия, остальные 30% — у жены) в пособничестве государству-агрессору, статья 111-2 Уголовного Кодекса. По версии правоохранителей, будучи в должности генерального директора, Радченко после захвата города "перестроил" его работу в пользу оккупантов. С этой целью он осуществил перерегистрацию акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли. По оперативным данным, предприятие поставляло молочную продукцию в оккупированный Луганск. В сейфе завода найдены российские рубли.
Руководитель Купянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский подтвердил "Бизнес Телеграфу", что Радченко угрожает статья 111-2 УК Украины по ч.1 – за коллаборационизм. Он не стал расписывать вину директора КМК. "В настоящее время нельзя высказывать предположение о возможном назначении наказания. Подобные сообщения не согласуются с соблюдением презумпции невиновности и побуждают общественность поверить в виновность лиц и дают лишь предварительную оценку фактам до того, как это сделают наделенные соответствующими полномочиями судьи", — отметил Миргородский.
Пока приговора нет, Александр Радченко остается "уважаемым человеком, заслуженным работником промышленности Украины, преданным патриотом своего государства и ответственным руководителем". Именно так его характеризует глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
"Знаю Александра не один год, он не случайный человек в молочной отрасли. Вырос на этом предприятии из механика до директора, а впоследствии — совладельца. Он всегда был настроен проукраински. Мало того, он жену оставил в Харькове, сына отправил за границу в Прибалтику, а сам мог выехать в РФ еще до освобождения Купянска! Ситуация, в которую он попал — чрезвычайно нестандартная.У него был выбор: бежать как все и оставить предприятие или спасать свой завод. Поскольку для него это предприятие и коллектив — родные, для всех нас его выбор был очевиден, он остался, потому что ответственен за своих работников, партнеров, которые поставляли молоко. Если бы завод остановился и не принимал молоко, поставщики были бы вынуждены вырезать поголовье коров. Это привело бы к большим экономическим потерям. Но этого не произошло, Александр обеспечивал жизнедеятельность комбината и кормил местное население собственной продукцией", — рассказал "Бизнес Телеграфу" господин Чагаровский.
Он привел пример, что может произойти с предприятием, топ-менеджмент которого оставляет актив в оккупации. "Завод, известный под брендом "Чумак", на оккупированной Херсонщине уже потерян. Рашисты вывезли оборудование. Предприятия нет. Такая же участь могла постичь и Купянский молокозавод, но Александр его сохранил. Я говорил с ним накануне освобождения города. Он ожидал ВСУ в родном Купянске и планировал восстановить поврежденные после вражеских обстрелов окна комбината".
Привлекательный актив
В настоящее время имущество Купянского молокозавода арестовано и передано в АРМА. Владелец 30% акций завода Людмила Радченко сообщила "Бизнес Телеграфу", что по городу ходят слухи о разных бизнес-группах, которые интересуются возможностью если не приобрести, то взять предприятие под контроль. При этом она не сообщила, какие именно группы или кто конкретно положил глаз на комбинат. Да и официальных предложений о купле-продаже она не получала.
В общем, этот актив достаточно привлекателен, и в случае конфискации с последующей приватизацией после войны может вызвать немалый интерес у инвесторов. Купянский комбинат в лучшие времена ежесуточно перерабатывал 200 тонн молока. В настоящее время склады предприятия заполнены готовой продукцией. Молочные продукты постепенно портятся, потому что имеют ограниченные сроки реализации.
"Популярная" статья
Уголовная статья "Коллаборант" уже имела значительный резонанс в январе, когда в сотрудничестве с оккупантами обвиняли работников Запорожской АЭС. Тогда глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил "Бизнес Телеграфу", что энергетиков осуждать нельзя. Напротив, предлагал публично разрешить им подписывать документы о трудоустройстве на "переофомленную" на россиян станцию, чтобы они продолжили поддерживать АЭС в рабочем состоянии. Тогда этот аргумент не был услышан. Сейчас ЗАЭС стоит, а ее оборудование под контролем специалистов "Росатома".
Ольга Милолюбова, адвокат владельца Купянского молококонсервного комбината Александра Радченко, рассказала "Бизнес Телеграфу", что ее подзащитный категорически отвергает все обвинения против него и считает, что никаких преступных действий не совершал. "Руководители предприятий, оставшиеся на временно оккупированных территориях с целью сохранить рабочие места, никаких разъяснений от государственных органов, как правильно себя вести в оккупации, не получали, несмотря на их обращение. Они растерялись и стали заложниками ситуации, а теперь они должны доказывать в судах, что не совершали действий в помощь государству-агрессору с целью нанесения ущерба Украине, а действовали по принуждению оккупационных властей" — говорит адвокат.
По мнению главы Союза молочных предприятий Вадима Чагаровского, из криминальной статьи о коллаборации следует сделать исключение для руководителей предприятий, которые в условиях войны спасали производство. Впрочем, пока это только идея, не имеющая под собой даже законопроекта. А жестокая реальность в том, что владельцу производителя знаменитой "сгущенки с зайцем" светит 10-15 лет лишения свободы.