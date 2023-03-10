Власнику Куп’янського молококонсервного комбінату, що виробляє відому на всю Україну згущенку із зайчиком на етикетці, світить 15 років за гратами. Олександр Радченко під окупацією не залишив підприємство на розграбування росіянами, і тепер звинувачується СБУ у співпраці з ворогом. "Бізнес Телеграф" розбирається з проблемою, яка багато в чому є не юридичною, а моральною.

Прифронтове місто Куп’янськ добре знайоме всім, хто слідкує за новинами з лінії зіткнення. Вісім місяців під окупацією, звільнення після важких боїв, відновлення нормального доступу до води, світла, газу, а тепер знову атаки з боку росіян — місцевим мешканцям не позаздриш. Між тим, до широкомасштабного вторгнення Куп’янськ був відомий насамперед своїм сгущеним молоком з зайчиком на упаковці. Куп’янський молококонсервний комбінат (КМК) нині зупинився, а його власник — за ґратами у СІЗО. СБУ звинувачує Олександра Радченка у свідомій співпраці з окупаційною владою.

Від заслуженого працівника промисловості до колаборанта

У жовтні 2022 року УСБУ Харківщини звинуватило директора та основного власника комбінату (володіє 70% підприємства, решта 30% — у дружини) у посібництві державі-агресору, стаття 111-2 Кримінального Кодексу. За версією правоохоронців, перебуваючи на посаді генерального директора, Радченко після захоплення міста "перелаштував" його роботу на користь окупантів. Для цього він здійснив перереєстрацію акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі. За оперативними даними, підприємство реалізувало молочну продукцію в окупований Луганськ. В сейфі заводу знайдено російські рублі.

Керівник Куп’янської окружної прокуратури Едуард Миргородський підтвердив "Бізнес Телеграфу", що Радченку загрожує стаття 111-2 КК України за ч.1 – за колабораціонізм. Він не став розписувати провину директора КМК. "На даний час не можна висловлювати припущення щодо можливого призначення покарання. Подібні повідомлення не узгоджуються з дотриманням презумпції невинуватості та спонукають громадськість повірити у винність осіб і надають лише попередню оцінку фактам до того, як це зроблять наділені відповідними повноваженнями судді", — відзначив Миргородський.

Тож, поки вироку немає, Олександр Радченко лишається "поважною людиною, заслуженим працівником промисловості України, відданим патріотом своєї держави та відповідальним керівником". Саме так його характеризує голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

Голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський не вважає виробника куп'янської згущенки колаборантом

"Знаю Олександра не один рік, він не випадкова людина в молочній галузі. Виріс на цьому підприємстві з механіка до директора, а згодом співвласника. Він завжди був налаштований проукраїнськи. Мало того, він дружину лишив в Харкові, сина відправив за кордон у Прибалтику, а сам міг виїхати до рф ще до звільнення Куп’янську! Ситуація, в яку він потрапив – надзвичайно нестандартна. У нього був вибір: тікати як всі й лишити підприємство або рятувати свій завод. Оскільки для нього це підприємство і колектив – рідні, для всіх нас його вибір був очевидним. Він лишився, бо відповідальний за своїх працівників, партнерів, які постачали молоко. Якби завод зупинився і не приймав молоко, постачальники були б змушені вирізати поголів’я корів. Це призвело б до великих економічних втрат. Щоб цього не сталося, Олександр забезпечував життєдіяльність комбінату та годував місцеве населення власною продукцією", — розповів "Бізнес Телеграфу" пан Чагаровський.

Він навів приклад, що відбувається з підприємством, топ-менеджмент якого залишає актив в окупації. "Завод відомий під брендом "Чумак" на окупованій Херсонщині вже втрачено. Рашисти вивезли обладнання. Підприємства немає. Така сама доля могла спіткати і Куп’янський молокозавод, але Олександр його зберіг. Я говорив з ним напередодні звільнення міста. Він чекав на ЗСУ у рідному Куп’янську і планував відновити пошкоджені після ворожих обстрілів вікна комбінату".

Накладна з ціною згущенки Куп'янського ММК в російських рублях - один з доказів у справі Олександра Радченка

Привабливий актив

Наразі майно Куп’янського молокозаводу арештоване та передане в АРМА. Власник 30% акцій заводу Людмила Радченко повідомила "Бізнес Телеграфу" що містом ширяться чутки про те, що різні бізнес-групи цікавляться можливістю якщо не придбати, то взяти підприємство під контроль. При цьому вона не повідомила, які саме групи чи хто конкретно накинув оком на комбінат. Та й офіційних пропозицій про купівлю-продаж не отримувала.

Загалом, цей актив досить привабливий, і у разі конфіскації з подальшою приватизацією після війни може викликати чималий інтерес у інвесторів. Куп’янський ММК у кращі часи щодоби переробляв 200 тонн молока. Зараз склади підприємства заповнені готовою продукцією. Молочні вироби поступово псуються, бо мають вичерпні терміни реалізації.

Обшук у головному офісі Куп'янського ММК

"Популярна" стаття

Скандал навколо кримінальної статті "колаборант" вже мав значний резонанс у січні, коли у співпраці з окупантами звинувачували працівників Запорізької АЕС. Тоді голова "Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков заявив "Бізнес Телеграфу", що енергетиків засуджувати не можна. Навпаки, пропонував публічно дозволити їм підписувати документи про працевлаштування на "переофомлену" станцію, але продовжити підтримувати АЕС у робочому стані. Тоді цей аргумент не був почутий, зараз ЗАЕС стоїть, а її обладнання під контролем спеціалістів "Росатому".

Ольга Милолюбова, адвокат власника Куп’янського ММК Олександра Радченко, розповіла "Бізнес Телеграфу", що її підзахисний категорично відкидає всі звинувачення проти нього і вважає, що жодних злочинних дій не вчиняв. "Керівники підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих територіях з метою зберегти робочі місця, ніяких роз’яснень від державних органів, як правильно себе поводити в окупації, не отримували, не зважаючи на їх звернення. Вони розгубилися та стали заручниками ситуації, а зараз вони повинні доводити в судах, що не вчиняли дій на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, а діяли під примусом окупаційної влади" — говорить адвокат.

На думку голови Спілки молочних підприємств Вадима Чагаровського, з кримінальної статті про колаборацію варто зробити виключення для керівників підприємств, які в умовах війни рятували виробництво. Втім, наразі це лише ідея, під якою немає навіть законопроєкту. А жорстока реальність у тому, що власнику виробника знаменитої "згущенки із зайчиком" світить 10-15 років позбавлення волі.