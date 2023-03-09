В Украине остался только один завод по выпуску легковых автомобилей — "Еврокар" из села Соломоново под Ужгородом. Здесь собирают авто бренда Skoda, однако объемы производства более чем скромны. За февраль собрано всего 345 автомобилей. И виновата в этом не война, а льготный ввоз в евроблях. Огромные площади на Еврокаре простаивают, а недавно компания начала использовать их под логистический бизнес. Владелец автозавода Олег Боярин рассказал "Бизнес Телеграфу", как преодолевает кризис.

На автомобильном заводе Еврокар сейчас активно создается логистический хаб. С производством все так плохо, что решили превратить промышленное предприятие в склады?

С начала полномасштабного вторжения завод превратился в гуманитарный и логистический хаб для приемки и отправки гуманитарных грузов. Соответственно все имеющиеся ресурсы были задействованы в работе хаба, чтобы помогать беженцам и людям в наиболее пострадавших регионах Украины. Но уже с июня 2022 года завод возобновил автопроизводство. Кроме того, сейчас активно развиваем логистическое направление деятельности, используя преимущества нашей логистики и локации в Закарпатской области в непосредственной близости к границам ЕС.

Чтобы завод не превратился в склад, планируете ли вы выпуск электрокаров Шкода или других новых марок?

Мы постоянно ищем новые возможности для расширения производства, ведется коммуникация с инвесторами на уровне B2B, но подробности этих переговоров на данном этапе являются конфиденциальной информацией и не могут быть разглашены.

Есть ли возможность Украине перетащить в относительно безопасное Закарпатье мировых автомобильных производителей, закрывающих заводы в россии?

Невозможно привлечь инвестора в страну, где импортировать выгоднее, чем производить. Как это сделать Украине, где уже не первый год создают условия для импорта подержанных автомобилей? Мировые автопроизводители выбирают страны с мощной государственной поддержкой и субсидиями.

То есть, нам стоит скопировать модель государственной поддержки промышленности, которая уже успешно действует в Евросоюзе?

Создать условия, которые предлагают в других странах, уже недостаточно. Сейчас у нас добавились еще и военные риски. Какие-то первые положительные шаги в изменении инвестиционного климата есть. Это стимулы для индустриальных парков, преференции для электромобильности (которые, кстати, еще не заработали). Но надо делать это быстрее и амбициознее. В мире идет жесткая борьба за инвестиции. Чтобы развивались новые промышленные проекты в Украине, нужны условия, при которых производить более выгодно, чем импортировать готовое. И делать это нужно не после войны, а уже сейчас.

Вы считаете, что Украине следует вернуться к высоким пошлинам на импортные автомобили?

Мировая практика, которая есть во всех развитых странах – активная защита внутреннего производства, рынок регулируется пошлинами или строгими техническими регламентами. Я считаю целесообразным создать условия, чтобы выгодно было не ввозить автомобиль по принципу "чем старше, тем выгоднее", а производить свое. А инструменты для этого могут быть разными.

В 2022 году с конвейера "Еврокара" сошел 2151 автомобиль. Производственная мощность завода в 40 раз больше.

Судя по вашим словам, льготный ввоз евроблях изрядно ударил по бизнесу "Еврокара".

Евробляхи кардинально изменили рынок, превратив Украину в конечную остановку для подержанных автомобилей. В 2021 году четыре из пяти зарегистрированных легковых автомобилей были подержанными. А средний возраст автопарка сейчас составляет уже более 23 лет. Это вдвое больше, чем в ЕС. По этому показателю мы на втором месте после Кубы. Государство должно изменить эту парадигму и ответить: хотим ли мы развивать экономику, иметь собственную промышленность и рабочие места?

Такое изменение в головах чиновников реально?

Да, потому что как сейчас было не всегда. В 2008 году рынок в Украине превысил 620 тысяч новых автомобилей. Для сравнения – в прошлом году было продано в 15 раз меньше. Автопроизводство в 2008 году генерировало около 4% ВВП с потенциалом роста до 10%. Во многих развитых странах автопром играет немаловажную роль в развитии экономики. К примеру, в Чехии автомобильная промышленность формирует 9% ВВП, в Словакии – 12%. Но со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) Украина уменьшила ввозную пошлину на легковые автомобили и тем самым полностью открыла свой рынок для импорта. Одновременно были отменены любые стимулы для инвестиций, например свободные экономические зоны. Всё это не оставило шансов на развитие автомобильной промышленности. А либерализация ввоза автохлама, между тем, набирает обороты из года в год.

Для автобусов, троллейбусов и спецтехники сейчас действует требование локализации — при государственных закупках не менее 15% их составляющей должно быть изготовлено в нашей стране. Целесообразно ли расширить локализацию на легковые автомобили?