Обязательный техосмотр автомобилей: к чему готовиться украинцам

Введение обязательного техосмотра в Украине — вопрос времени

В Украине пока еще не введен обязательный техосмотр автомобилей, сейчас он действует только для определенных категорий автомобилистов. При этом в будущем шанс введения оного является весьма высоким.

Об этом пишет Finance.ua.

Введут ли обязательный техосмотр в Украине

В кругах украинских автомобилистов ходят слухи о введении обязательного технического осмотра легковых автомобилей и не удивительно. Ведь для вступления Украины в Европейский Союз наша страна должна ввести основные, унифицированные для всех стран-членов стандарты.

Среди прочего несколько пунктов касаются введения обязательного технического осмотра в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС, которая описывает общие требования к процедуре во всех странах-членах ЕС. То есть это общеевропейская практика — там нет страны, где обязательный технический осмотр отсутствовал бы.

Поэтому, по словам специалистов, техническое освидетельствование в Украине точно введут, вопрос только, в каком виде и когда.

Кто будет заниматься проверкой автомобилей

Согласно европейской практике проверку автомобилей на специализированных станциях, предназначенных исключительно для этой процедуры. В Германии, например, регулярный технический осмотр проводит известная группа компаний TÜV, в вот в соседней Польше вообще функционирует свободный рынок — станции принадлежат разным владельцам и конкурируют между собой.

Отмечается, что каким будет конечный вариант законопроекта об обязательном техническом осмотре, пока не известно. Однако, вероятнее всего, в Украине он будет проводится частными компаниями, которые имеют соответствующее оборудование и квалифицированных экспертов.

Что будут проверять

При проверке технического состояния будут проверяться элементы, влияющие на безопасность и экологию. В частности, тормозная система, рулевой механизм, осветительные приборы, колеса, ходовая часть и другие основные узлы и агрегаты. А также будут фиксировать пробег автомобиля в едином реестре транспортных средств.

Как часто нужно будет проходить техосмотр

Согласно нормам Евросоюза, новый автомобиль должны впервые проверять через четыре года после первой регистрации, все остальные автомобили — каждые 2 года. Однако каждая из стран-членов ЕС имеет право проводить техническое освидетельствование чаще. К примеру, в Польше частные легковушки проверяют ежегодно.

Напомним, ранее мы писали о том, что важно знать перед обязательным техосмотром украинцам.

Также мы сообщали о том, что нужно проверить в автомобиле и в документах перед техосмотром.