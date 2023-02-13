Обязательный техосмотр в Украине: кто должен пройти и все, что нужно знать о нем

Штраф за не пройденный техосмотр – 17 000 гривен

Не смотря на то, что возвращение процедуры техосмотра в Украине было отложено до окончания военного положения, "реформирование системы обязательного технического контроля транспортных средств в Украине Мининфраструктуры планирует после завершения военного положения", — это прямая речь Министерствоа развития общин, территорий и инфраструктуры, некоторые категории транспортных средств все же обязаны его проходить.

Стоит отметить, что техосмотры будут проводить не МВД, а частные СТО, которые имеют аккредитацию Мининфраструктуры. Штраф за не пройденный техосмотр – 17 000 гривен.

Как пишет NV, с 2012 года технический осмотр обязателен в Украине для некоторых категорий владельцев автотранспорта.

Обязательный техосмотр 2023 – кто должен проходить

от 2 лет – для легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

от 2 лет – для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним;

независимо от возраста – для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепов к ним;

независимо от возраста ― для прицепов к легковым автомобилям, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используются для получения дохода.

Когда проходить техосмотр в Украине

Частота техосмотра напрямую связана с возрастом и габаритами автомобиля поскольку это влияет на то, как он может повлиять на дорожное движение. Техосмотр проходят:

Каждые 2 года ― грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет;

Каждые 2 года ― легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли, старше двух лет;

Ежегодно ― грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста;

Каждый год ― такси независимо от возраста;

Дважды в год ― автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста.

Какие необходимы документы

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);

копия свидетельства о госрегистрации юридического лица (для юр. лица).

Стоимость техосмотра в 2023 году

Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочная цена для прохождения техосмотра составляет:

осмотр легковой машины ― от 1120 грн;

осмотр автобуса массой более 5 тонн ― от 1344 грн;

осмотр грузовой машины массой более 12 тонн ― от 1440 грн;

тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона.

проверка прицепов начинается от цены 1120 грн за самые легкие и осуществляется суммой 1322 грн по модели массой более 10 тонн.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него.

Также мы сообщали о том, что важно знать перед обязательным техосмотром украинцам.