Обязательный техосмотр в Украине: кто должен пройти и все, что нужно знать о нем
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Штраф за не пройденный техосмотр – 17 000 гривен
Не смотря на то, что возвращение процедуры техосмотра в Украине было отложено до окончания военного положения, "реформирование системы обязательного технического контроля транспортных средств в Украине Мининфраструктуры планирует после завершения военного положения", — это прямая речь Министерствоа развития общин, территорий и инфраструктуры, некоторые категории транспортных средств все же обязаны его проходить.
Стоит отметить, что техосмотры будут проводить не МВД, а частные СТО, которые имеют аккредитацию Мининфраструктуры. Штраф за не пройденный техосмотр – 17 000 гривен.
Как пишет NV, с 2012 года технический осмотр обязателен в Украине для некоторых категорий владельцев автотранспорта.
Обязательный техосмотр 2023 – кто должен проходить
- от 2 лет – для легковых автомобилей такси и машин, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;
- от 2 лет – для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и прицепов к ним;
- независимо от возраста – для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 т и прицепов к ним;
- независимо от возраста ― для прицепов к легковым автомобилям, которые принадлежат физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам и используются для получения дохода.
Когда проходить техосмотр в Украине
Частота техосмотра напрямую связана с возрастом и габаритами автомобиля поскольку это влияет на то, как он может повлиять на дорожное движение. Техосмотр проходят:
- Каждые 2 года ― грузовики грузоподъемностью до 3,5 т и прицепы к ним возрастом (сроком эксплуатации) более двух лет;
- Каждые 2 года ― легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для получения прибыли, старше двух лет;
- Ежегодно ― грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 и прицепы к ним независимо от возраста;
- Каждый год ― такси независимо от возраста;
- Дважды в год ― автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, независимо от возраста.
Какие необходимы документы
Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, однако есть несколько обязательных документов:
- техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
- паспорт гражданина Украины (для представителя);
- доверенность на право прохождения техконтроля (для физ. лица);
- копия свидетельства о госрегистрации юридического лица (для юр. лица).
Стоимость техосмотра в 2023 году
Стоимость обязательного техосмотра зависит от типа транспортного средства и его массы. Так, по данным Ассоциации автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины, ориентировочная цена для прохождения техосмотра составляет:
- осмотр легковой машины ― от 1120 грн;
- осмотр автобуса массой более 5 тонн ― от 1344 грн;
- осмотр грузовой машины массой более 12 тонн ― от 1440 грн;
- тариф на техосмотр остального коммерческого транспорта лежит в пределах указанного диапазона.
- проверка прицепов начинается от цены 1120 грн за самые легкие и осуществляется суммой 1322 грн по модели массой более 10 тонн.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него.
Также мы сообщали о том, что важно знать перед обязательным техосмотром украинцам.