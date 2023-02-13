Обов’язковий техогляд в Україні: хто має пройти та все, що потрібно знати про нього

Штраф за не пройдений техогляд – 17 000 гривень

Незважаючи на те, що повернення процедури техогляду в Україні було відкладено до закінчення військового стану, "реформування системи обов’язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні Мінінфраструктури планує після завершення військового стану" — пряма мова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, деякі категорії транспортних засобів все ж зобов’язані його проходити.

Варто зазначити, що техогляди будуть проводити не в МВС, а на приватних СТО, які мають акредитацію Мінінфраструктури. Штраф за не пройдений техогляд – 17 000 гривень.

Як пише NV, із 2012 року технічний огляд є обов’язковим в Україні для деяких категорій власників автотранспорту.

Обов’язковий техогляд 2023 – хто має проходити

від 2 років – для легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;

від 2 років – для вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них;

незалежно від віку – для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них;

незалежно від віку ― для причепів до легкових автомобілів, що належать фізичним особам-підприємцям та юридичним особам і використовуються для отримання доходу.

Коли проходитиме техогляд в Україні

Частота техогляду безпосередньо пов’язана з віком та габаритами автомобіля, оскільки це впливає на те, як він може вплинути на дорожній рух. Техогляд проходять:

Кожні 2 роки ― вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 т та причепи до них віком (строком експлуатації) понад два роки;

Кожні 2 роки — легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для отримання прибутку, старше двох років;

Щорічно ― вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 і причепи до них незалежно від віку;

Щороку ― таксі незалежно від віку;

Двічі на рік ― автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів, незалежно від віку.

Які необхідні документи

Список документів для техогляду залежить від призначення, типу та власника авто, проте є кілька обов’язкових документів:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фіз. особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юр. особи).

Вартість техогляду 2023 року

Вартість обов’язкового техогляду залежить від типу транспортного засобу та його маси. Так, за даними Асоціації автомобільного транспорту та інфраструктури України, орієнтовна ціна для проходження техогляду становить:

огляд легкової машини — від 1120 грн;

огляд автобуса масою понад 5 тонн – від 1344 грн;

огляд вантажної машини масою понад 12 тонн — від 1440 грн;

тариф на техогляд решти комерційного транспорту лежить у межах зазначеного діапазону.

перевірка причепів починається від ціни 1120 грн за найлегші та здійснюється сумою 1322 грн за моделлю масою понад 10 тонн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки часу займає техогляд і який документ видають після нього.

Також ми повідомляли, що важливо знати перед обов’язковим техоглядом українцям.