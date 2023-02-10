Повернення техогляду в Україні: що перевірятимуть в автомобілі

Чи готовий ваш автомобіль до техогляду

Попри те, що війна поставила на паузу процес ухвалення нових норм проведення автомобільного техогляду, проте вони є однією з вимог для вступу України до ЄС, а тому рано чи пізно автовласникам доведеться вирушити на СТО.

Як говориться в матеріалі 24 каналу, зараз точної інформації про те, що саме підлягатиме контролю, немає. Проте постанова Кабміну №137 та наказ Мінінфраструктури №710 можуть підказати.

Насамперед перевірятимуть документи власника, автомобіля та номер кузова.

Крім того, треба бути готовими до того, що на СТО перевіряти токсичність вихлопу і для цього на транспортному засобі повинні бути встановлені два каталізатори і комплект лямбда-зондів (для бензинового двигуна) або фільтр сажі (для дизеля). Це компоненти дуже дорогі, тому в Україні на багатьох автомобілях їх немає.

Також швидше за все оглядатимуть:

гальма, вони на автомобілі повинні спрацьовувати ефективно та одночасно;

колеса, а саме шини та диски, на предмет відповідності розмірам та допускам автовиробника;

кермо, воно не повинно люфтити, а на гідропідсилювачі не повинно бути патьоків;

ходову, що включає перевірку підвіски на спеціальних стендах;

лобове скло на наявність тріщин, крім того на всіх стеклах буде перевірятися тонування;

освітлення, оскільки будь-які ситуації у цьому плані заборонені;

ремені безпеки;

кузов щодо наявності корозії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи знадобляться для проходження техогляду та про те, які ще вимоги треба дотриматися.