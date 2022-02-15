Які автомобілі не пройдуть техогляд

Проблеми можуть виникнути і у старих машин, і у відносно нових.

Українські водії вже у вересні 2022 року можуть зіткнутися з необхідністю проходити обов’язковий техогляд для своїх транспортних засобів. Попри те, що його вводити планують поступово та модернізували, у порівнянні з перевіркою 11-річної давності частина агрегатів можуть його не пройти.

Як пише Аuto.bigmir.net, близько третини авто українців зіштовхнуться з проблемами при проходженні техогляду та можуть не пройти його. І причина – не лише у віці автомобіля.

Віковим машинам загрожують проблеми з екологічністю. За неї відповідають каталізатор та сажовий фільтр. Середній термін служби цих деталей – близько 10 років (приблизно 300 тисяч кілометрів пробігу). Якщо їх не замінюють через високу вартість, ставлять обманки або перепрограмують комп’ютер.

У "свіжих" авто можуть бути проблеми, якщо на них стоять американські фари. Все через різні стандарти світла з ЕС. У деяких моделях знадобиться додаткове встановлення протитуманного світла ззаду, коригування фар спереду та омивачі.

Що ще перевірятимуть? Перевірці підлягають всі системи автомобіля — гальмівна система, двигун, кермо.

Раніше "Телеграф" писав, що при техогляді проводитиметься фото та відеофіксація процесу, а водії зможуть спостерігати за діями спеціаліста.