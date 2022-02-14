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Обов’язковий техогляд: чи пройдуть перевірку "битки" із США

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У машин із Штатів є свої особливості Новина оновлена 14 лютого 2022, 11:51
У машин із Штатів є свої особливості

Європейські вимоги до автомобілів відрізняються від американських

Із 2022 року в Україну повернеться обов’язковий технічний огляд для автомобілів, проте пройдуть далеко не всі. Це стосується і машин, придбаних для користування в Сполучених Штатах.

У чому складнощі перевірки цих авто, повідомляє "24 канал".

"Американці" не підходять для європейських доріг, адже тут діють зовсім інші норми, ніж у США. Автомобілі, які не відповідають окремим вимогам, заборонено реєструвати в Україні, проте їх, як і раніше, нерідко можна зустріти.

Причини, через які американські машини не зможуть пройти техогляд:

  • передні фари. У Європі вимагають, щоб потік світла з приладів автомобілів був спрямований не просто вперед, а й частково на узбіччя. Це зроблено, щоб мати можливість помітити пішоходів чи велосипедистів. У США ж промінь світла машинах спочатку спрямований лише вперед;
  • наявність помаранчевих габаритів. У Європі помаранчевим може бути лише поворотник, а ось габарити дозволені лише білі;
  • задні світлові прилади. Вони складаються фактично з одного цілісного світлодіода, що практично не дає змоги зрозуміти, що зробив водій перед вами. Задні фари повністю світяться червоним і якщо машина вперед гальмує, а якщо повертає убік;
  • відсутність задньої протитуманки, яка ніколи не зайва в умовах поганої погоди.

Що ж робити?

Зрозуміло, що в Україні знайдеться частина автолюбителів, які користуються саме "американцями". Щоб спокійно пройти техогляд та отримати дозвіл на подальше користування транспортом, таким водіям доведеться замінити фари на "європейські". Такий апргрейд машини обійдеться в копієчку — світлові прилади коштують 400-2000 доларів за штуку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, скільки коштуватиме проходження техогляду в Україні, а також як штрафуватимуть за ігнорування його проходження.

Також ми писали, з чого має складатися аптечка водія, щоб під час перевірки машини не знайшли недоліків.

Теги:
#Україна #США #Автомобіль #Автомобілі #Техогляд
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