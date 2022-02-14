Обов’язковий техогляд: чи пройдуть перевірку "битки" із США

Європейські вимоги до автомобілів відрізняються від американських

Із 2022 року в Україну повернеться обов’язковий технічний огляд для автомобілів, проте пройдуть далеко не всі. Це стосується і машин, придбаних для користування в Сполучених Штатах.

У чому складнощі перевірки цих авто, повідомляє "24 канал".

"Американці" не підходять для європейських доріг, адже тут діють зовсім інші норми, ніж у США. Автомобілі, які не відповідають окремим вимогам, заборонено реєструвати в Україні, проте їх, як і раніше, нерідко можна зустріти.

Причини, через які американські машини не зможуть пройти техогляд:

передні фари . У Європі вимагають, щоб потік світла з приладів автомобілів був спрямований не просто вперед, а й частково на узбіччя. Це зроблено, щоб мати можливість помітити пішоходів чи велосипедистів. У США ж промінь світла машинах спочатку спрямований лише вперед;

. У Європі вимагають, щоб потік світла з приладів автомобілів був спрямований не просто вперед, а й частково на узбіччя. Це зроблено, щоб мати можливість помітити пішоходів чи велосипедистів. У США ж промінь світла машинах спочатку спрямований лише вперед; наявність помаранчевих габаритів. У Європі помаранчевим може бути лише поворотник, а ось габарити дозволені лише білі;

У Європі помаранчевим може бути лише поворотник, а ось габарити дозволені лише білі; задні світлові прилади. Вони складаються фактично з одного цілісного світлодіода, що практично не дає змоги зрозуміти, що зробив водій перед вами. Задні фари повністю світяться червоним і якщо машина вперед гальмує, а якщо повертає убік;

Вони складаються фактично з одного цілісного світлодіода, що практично не дає змоги зрозуміти, що зробив водій перед вами. Задні фари повністю світяться червоним і якщо машина вперед гальмує, а якщо повертає убік; відсутність задньої протитуманки, яка ніколи не зайва в умовах поганої погоди.

Що ж робити?

Зрозуміло, що в Україні знайдеться частина автолюбителів, які користуються саме "американцями". Щоб спокійно пройти техогляд та отримати дозвіл на подальше користування транспортом, таким водіям доведеться замінити фари на "європейські". Такий апргрейд машини обійдеться в копієчку — світлові прилади коштують 400-2000 доларів за штуку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, скільки коштуватиме проходження техогляду в Україні, а також як штрафуватимуть за ігнорування його проходження.

Також ми писали, з чого має складатися аптечка водія, щоб під час перевірки машини не знайшли недоліків.