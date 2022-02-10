Перевірка аптечки на техогляді: які препарати обов’язково мають бути в автомобілі

Автоаптечка має відповідати стандартам.

Обов’язковий технічний огляд в Україні може повернутися вже у вересні 2022 року і під час процедури на СТО ретельно перевірятимуть не тільки стан авто, але й наявність у ньому вогнегасника та аптечки — вони також мають відповідати визначеним нормам.

Склад аптечки чітко прописаний у відповідному Держстандарті "Аптечка медична автомобільна", передає "Телеграф".

Варто зазначити, що досить часто в інфополі з’являється інформація про зміну складу автоаптечки, однак з 2013 року у ДСТУ жодних змін до її складу не вносили й він залишився незмінним.

Так, на автотранспорті передбачена наявність аптечок двох типів — № 1 та №2. Перша використовується для авто, які вміщають у себе до 9 осіб, другий варіант — для більшого пасажирського транспорту.

Що обов’язково має бути в автомобільній аптечці?

Для аптечки №1 (авто, що вміщає до 9 осіб):

джгут для зупинки кровотечі -1 шт.

бинт еластичний (5 м х 10 см) – 1 шт.

бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) — 2 шт.

бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) — 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) – 1 шт.

бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) -1 шт.

серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

смужки на гелевій основі с антимікробною дією

полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (10 см х 50 см) — 2 шт.

серветки кровозупинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

серветки стерильні (6 см х 10 см) – 6 шт.

пакет перев’язувальний стерильний – 1 шт.

ножиці парамедичні – 1 шт.

косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт.

гелева пов’язка для опіків – 1 шт.

Обов'язковий набір №2 (для більшого пасажирського транспорту):

плівка (клапан) для проведення штучного вентилювання легенів – 1 шт.

рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект – 1 шт.

термопростирадло (160 см х 210 см) – 1 шт.

пінцет анатомічний – 1 шт.

булавки англійські – 2 шт.

Варто зазначити, що наявність медикаментів у автомобільній аптечці не передбачається, адже ліки мають обмежений термін придатності й можуть псуватися ще й при перепаді температур.

Нагадаємо, що на думку експертів, обов’язковий техогляд має зробити дороги безпечнішими та скоротити кількість аварій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто водіям потрібно буде проходити техогляд.