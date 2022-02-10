Проверка аптечки на техосмотре: какие препараты обязательно должны быть в автомобиле
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Автоаптечка должна соответствовать стандартам.
Обязательный технический осмотр в Украине может вернуться уже в сентябре 2022 года и во время процедуры на СТО будут тщательно проверять не только состояние авто, но и наличие в нем огнетушителя и аптечки — они также должны соответствовать определенным нормам.
Состав аптечки четко прописан в соответствующем ДСТУ "Аптечка медицинская автомобильная", передает "Телеграф".
Стоит отметить, что довольно часто в инфополе появляется информация об изменении состава автоаптечки, однако с 2013 года никакие изменения в ее состав не вносили и он остался неизменным.
Так, на автотранспорте предусмотрено наличие аптечек двух типов – №1 и №2. Первая используется для авто, вмещающих у себя до 9 человек, второй вариант – для большего пассажирского транспорта.
Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке?
Для аптечки №1 (авто, вмещающее до 9 человек):
- жгут для остановки кровотечения –1 шт.
- бинт эластичный (5 м х 10 см) – 1 шт.
- бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) – 2 шт.
- бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.
- бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.
- бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) –1 шт.
- салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.
- полоски на гелевой основе с антимикробным действием
- полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) – 2 шт.
- салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.
- салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.
- пакет перевязочный стерильный – 1 шт.
- ножницы парамедицинские – 1 шт.
- косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) – 1 шт.
- гелевая повязка для ожогов – 1 шт.
Обязательный набор №2 (для большего пассажирского транспорта):
- пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования лёгких – 1 шт.
- перчатки медицинские №8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.
- термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.
- пинцет анатомический – 1 шт.
- шпильки английские – 2 шт.
Следует отметить, что наличие медикаментов в автомобильной аптечке не предполагается, ведь лекарства имеют ограниченный срок годности и могут портиться еще и при перепаде температур.
Напомним, что, по мнению экспертов, обязательный техосмотр должен сделать дороги безопаснее и сократить количество аварий.
Ранее "Телеграф" сообщал, как часто водителям нужно будет проходить техосмотр.
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