Проверка аптечки на техосмотре: какие препараты обязательно должны быть в автомобиле

Автоаптечка должна соответствовать стандартам.

Обязательный технический осмотр в Украине может вернуться уже в сентябре 2022 года и во время процедуры на СТО будут тщательно проверять не только состояние авто, но и наличие в нем огнетушителя и аптечки — они также должны соответствовать определенным нормам.

Состав аптечки четко прописан в соответствующем ДСТУ "Аптечка медицинская автомобильная", передает "Телеграф".

Стоит отметить, что довольно часто в инфополе появляется информация об изменении состава автоаптечки, однако с 2013 года никакие изменения в ее состав не вносили и он остался неизменным.

Так, на автотранспорте предусмотрено наличие аптечек двух типов – №1 и №2. Первая используется для авто, вмещающих у себя до 9 человек, второй вариант – для большего пассажирского транспорта.

Что обязательно должно быть в автомобильной аптечке?

Для аптечки №1 (авто, вмещающее до 9 человек):

жгут для остановки кровотечения –1 шт.

бинт эластичный (5 м х 10 см) – 1 шт.

бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) – 2 шт.

бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) – 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) –1 шт.

салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

полоски на гелевой основе с антимикробным действием

полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) – 2 шт.

салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.

пакет перевязочный стерильный – 1 шт.

ножницы парамедицинские – 1 шт.

косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) – 1 шт.

гелевая повязка для ожогов – 1 шт.

Обязательный набор №2 (для большего пассажирского транспорта):

пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования лёгких – 1 шт.

перчатки медицинские №8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.

термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.

пинцет анатомический – 1 шт.

шпильки английские – 2 шт.

Следует отметить, что наличие медикаментов в автомобильной аптечке не предполагается, ведь лекарства имеют ограниченный срок годности и могут портиться еще и при перепаде температур.

Напомним, что, по мнению экспертов, обязательный техосмотр должен сделать дороги безопаснее и сократить количество аварий.

Ранее "Телеграф" сообщал, как часто водителям нужно будет проходить техосмотр.